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Ликвидация ЧС на пляжах – что происходит в Новороссийске
Ликвидация ЧС на пляжах – что происходит в Новороссийске - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Ликвидация ЧС на пляжах – что происходит в Новороссийске
На пляжах Новороссийска в пятницу будет проходить тренировка по ликвидации ЧС. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T06:37
2024-06-28T06:37
2024-06-28T06:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На пляжах Новороссийска в пятницу будет проходить тренировка по ликвидации ЧС. Об этом сообщают местные власти.Также, по информации властей, будут проверены системы оповещения, которые расположены на пляжах, в том числе громкоговорители, ручные мегафоны.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.Учения как военные, так и экстренных служб регулярно проводятся и на территории Крыма и Севастополя. Власти предупреждают о них заранее через официальные страницы в соцсетях.В середине июня в центре крымской столицы, на площади Ленина и у здания Совмина РК были развернуты несколько пожарных расчетов. Учения проводили сотрудники МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренировка по гражданской обороне пройдет в ЕвпаторииЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службВ Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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учения, новороссийск, новости, черное море, природа, безопасность, краснодарский край, кубань
Ликвидация ЧС на пляжах – что происходит в Новороссийске
Тренировка по ликвидации ЧС на пляжах пройдет в пятницу в Новороссийске
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На пляжах Новороссийска в пятницу будет проходить тренировка по ликвидации ЧС. Об этом сообщают местные власти.
"28 июня администрацией города на территориях пляжей муниципального образования город Новороссийск будет проводиться штабная тренировка с организациями санаторно-курортной сферы по ликвидации ЧС, возникшей в результате стихийного бедствия (смерч на море и на суше)", – говорится в сообщении.
Также, по информации властей, будут проверены системы оповещения, которые расположены на пляжах, в том числе громкоговорители, ручные мегафоны.
Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.
Учения как военные, так и экстренных служб регулярно проводятся и на территории Крыма и Севастополя. Власти предупреждают о них заранее через официальные страницы в соцсетях.
В середине июня в центре крымской столицы, на площади Ленина и у здания Совмина РК были развернуты несколько пожарных расчетов. Учения проводили
сотрудники МЧС.
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