https://crimea.ria.ru/20240628/likvidatsiya-chs-na-plyazhakh--chto-proiskhodit-v-novorossiyske-1138407572.html

Ликвидация ЧС на пляжах – что происходит в Новороссийске

Ликвидация ЧС на пляжах – что происходит в Новороссийске - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Ликвидация ЧС на пляжах – что происходит в Новороссийске

На пляжах Новороссийска в пятницу будет проходить тренировка по ликвидации ЧС. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T06:37

2024-06-28T06:37

2024-06-28T06:37

учения

новороссийск

новости

черное море

природа

безопасность

краснодарский край

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. На пляжах Новороссийска в пятницу будет проходить тренировка по ликвидации ЧС. Об этом сообщают местные власти.Также, по информации властей, будут проверены системы оповещения, которые расположены на пляжах, в том числе громкоговорители, ручные мегафоны.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.Учения как военные, так и экстренных служб регулярно проводятся и на территории Крыма и Севастополя. Власти предупреждают о них заранее через официальные страницы в соцсетях.В середине июня в центре крымской столицы, на площади Ленина и у здания Совмина РК были развернуты несколько пожарных расчетов. Учения проводили сотрудники МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренировка по гражданской обороне пройдет в ЕвпаторииЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных службВ Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми

новороссийск

черное море

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, новороссийск, новости, черное море, природа, безопасность, краснодарский край, кубань