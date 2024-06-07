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Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории
Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории
Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории в пятницу. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T06:40
2024-06-07T06:40
2024-06-07T06:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории в пятницу. Об этом сообщает администрация города.По информации администрации, тренировка по ГО пройдет на территории Евпаторийской детской школы искусств, на проспектах Победы и Ленина, улицах Демышева, Некрасова, Полупанова и проезде Советский.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиГражданская оборона: готов ли Крым к чрезвычайным ситуациям?В Севастополе флот проводит учения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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евпатория, гражданская оборона, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество
Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории
Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории в пятницу. Об этом сообщает администрация города.
"7 июня с 9:00 до 18:00 пройдет тренировка по гражданской обороне с привлечением правоохранительных органов и администрации Евпатории", – говорится в сообщении.
По информации администрации, тренировка по ГО пройдет на территории Евпаторийской детской школы искусств, на проспектах Победы и Ленина, улицах Демышева, Некрасова, Полупанова и проезде Советский.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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