https://crimea.ria.ru/20240607/trenirovka-po-grazhdanskoy-oborone-proydet-v-evpatorii-1137882301.html

Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории

Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории

Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории в пятницу. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T06:40

2024-06-07T06:40

2024-06-07T06:40

евпатория

гражданская оборона

крым

безопасность республики крым и севастополя

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. Тренировка по гражданской обороне пройдет в Евпатории в пятницу. Об этом сообщает администрация города.По информации администрации, тренировка по ГО пройдет на территории Евпаторийской детской школы искусств, на проспектах Победы и Ленина, улицах Демышева, Некрасова, Полупанова и проезде Советский.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Кроме того, публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиГражданская оборона: готов ли Крым к чрезвычайным ситуациям?В Севастополе флот проводит учения

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, гражданская оборона, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество