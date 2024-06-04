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В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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В Севастополе флот проводит учения
В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Севастополе флот проводит учения
В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T16:31
2024-06-04T16:43
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Громкие звуки и стрельба, которые жители и гости города слышали во вторник днем, также были связаны с тренировкой флота.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, новости крыма
В Севастополе флот проводит учения

Флот проводит учения в Севастополе

16:31 04.06.2024 (обновлено: 16:43 04.06.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 17:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в своем ТГ-канале.
В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.
Громкие звуки и стрельба, которые жители и гости города слышали во вторник днем, также были связаны с тренировкой флота.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)КрымНовости Крыма
 
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