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В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину
В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину - РИА Новости Крым, 03.06.2024
В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину
В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T11:20
2024-06-03T11:20
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.При этом он обратил внимание, что в городе все спокойно.Военные Черноморского флота проводили учения в Севастополе и в воскресенье вечером.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят ежедневно. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны БелоусовВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, вооруженные силы россии, новости крыма
В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину

Военные учения со стрельбой проходят в Севастополе

11:20 03.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольм
Севастопольм - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 12.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем ТГ-канале.

При этом он обратил внимание, что в городе все спокойно.
Военные Черноморского флота проводили учения в Севастополе и в воскресенье вечером.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят ежедневно. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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СевастопольУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотВооруженные силы РоссииНовости Крыма
 
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