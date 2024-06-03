https://crimea.ria.ru/20240603/v-sevastopole-slyshna-strelba-vlasti-nazvali-prichinu-1137806168.html

В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину

В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину - РИА Новости Крым, 03.06.2024

В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину

В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T11:20

2024-06-03T11:20

2024-06-03T11:20

севастополь

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

вооруженные силы россии

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.При этом он обратил внимание, что в городе все спокойно.Военные Черноморского флота проводили учения в Севастополе и в воскресенье вечером.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят ежедневно. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны БелоусовВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, вооруженные силы россии, новости крыма