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В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину
В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину - РИА Новости Крым, 03.06.2024
В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину
В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T11:20
2024-06-03T11:20
2024-06-03T11:20
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
вооруженные силы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.При этом он обратил внимание, что в городе все спокойно.Военные Черноморского флота проводили учения в Севастополе и в воскресенье вечером.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят ежедневно. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Цели СВО будут непременно достигнуты - министр обороны БелоусовВСУ отступают: Белоусов рассказал о продвижении армии России В Кремле ответили на вопрос о проведении мобилизации в России
севастополь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, вооруженные силы россии, новости крыма
В Севастополе слышна стрельба: власти назвали причину
Военные учения со стрельбой проходят в Севастополе