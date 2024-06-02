https://crimea.ria.ru/20240602/strelba-v-sevastopoe-flot-provodit-ucheniya-1137800492.html
Стрельба в Севастопое: флот проводит учения
Стрельба в Севастопое: флот проводит учения - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Стрельба в Севастопое: флот проводит учения
В воскресенье вечером военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T20:33
2024-06-02T20:33
2024-06-02T20:34
учения
михаил развожаев
севастополь
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130415297_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_4100f2eeb5e0db84ba5dd4413daa812d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Ранее в субботу военные Черноморского флота России тренировались уничтожать диверсантов.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят почти в ежедневном режиме. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130415297_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_c9ba398881261cee23be65db68e02637.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
учения, михаил развожаев, севастополь, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в Севастопое: флот проводит учения
Стрельба в Севастопое - флот проводит учения
20:33 02.06.2024 (обновлено: 20:34 02.06.2024)