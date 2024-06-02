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Стрельба в Севастопое: флот проводит учения - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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Стрельба в Севастопое: флот проводит учения
Стрельба в Севастопое: флот проводит учения - РИА Новости Крым, 02.06.2024
Стрельба в Севастопое: флот проводит учения
В воскресенье вечером военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T20:33
2024-06-02T20:34
учения
михаил развожаев
севастополь
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Ранее в субботу военные Черноморского флота России тренировались уничтожать диверсантов.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят почти в ежедневном режиме. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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учения, михаил развожаев, севастополь, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба в Севастопое: флот проводит учения

Стрельба в Севастопое - флот проводит учения

20:33 02.06.2024 (обновлено: 20:34 02.06.2024)
 
© РИА Новости . Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанкСтрельбы с корабля
Стрельбы с корабля - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Mikhail Golenkov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Будет громко", – написал он в своем ТГ-канале.
В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.
Ранее в субботу военные Черноморского флота России тренировались уничтожать диверсантов.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят почти в ежедневном режиме. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
УченияМихаил РазвожаевСевастопольАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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