https://crimea.ria.ru/20240602/strelba-v-sevastopoe-flot-provodit-ucheniya-1137800492.html

Стрельба в Севастопое: флот проводит учения

Стрельба в Севастопое: флот проводит учения - РИА Новости Крым, 02.06.2024

Стрельба в Севастопое: флот проводит учения

В воскресенье вечером военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T20:33

2024-06-02T20:33

2024-06-02T20:34

учения

михаил развожаев

севастополь

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130415297_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_4100f2eeb5e0db84ba5dd4413daa812d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Ранее в субботу военные Черноморского флота России тренировались уничтожать диверсантов.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят почти в ежедневном режиме. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, михаил развожаев, севастополь, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма