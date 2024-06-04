https://crimea.ria.ru/20240604/v-sevastopole-zvuki-strelby---razvozhaev-obyasnil-prichinu-1137835753.html

В Севастополе звуки стрельбы - Развожаев объяснил причину

В Севастополе звуки стрельбы - Развожаев объяснил причину - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В Севастополе звуки стрельбы - Развожаев объяснил причину

Громкие звуки и стрельба, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T12:46

2024-06-04T12:46

2024-06-04T12:48

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

учения

михаил развожаев

новости крыма

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Громкие звуки и стрельба, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Ориентировочно до 13:00 в районе Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко и дым – что происходитФлот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельбаВ Туапсе закрыли порт – причина

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, учения, михаил развожаев, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)