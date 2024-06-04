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В Севастополе звуки стрельбы - Развожаев объяснил причину
В Севастополе звуки стрельбы - Развожаев объяснил причину - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Севастополе звуки стрельбы - Развожаев объяснил причину
Громкие звуки и стрельба, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T12:46
2024-06-04T12:46
2024-06-04T12:48
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
учения
михаил развожаев
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Громкие звуки и стрельба, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Ориентировочно до 13:00 в районе Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко и дым – что происходитФлот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельбаВ Туапсе закрыли порт – причина
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, учения, михаил развожаев, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе звуки стрельбы - Развожаев объяснил причину
Развожаев: громкие звуки в Стрелецкой и Камышевой бухтах Севастополя – тренировка ЧФ
12:46 04.06.2024 (обновлено: 12:48 04.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Громкие звуки и стрельба, которые жители и гости города могут слышать во вторник днем, связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 13:00 в районе Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения
различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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