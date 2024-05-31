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Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба
Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба
В пятницу вечером военные Черноморского флота проводят учения с применением стрелкового оружия в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T19:08
2024-05-31T19:09
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
стрельба
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В пятницу вечером военные Черноморского флота проводят учения с применением стрелкового оружия в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят почти в ежедневном режиме. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), стрельба, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба

В Севастополе военные Черноморского флота проводят учения со стрельбой

19:08 31.05.2024 (обновлено: 19:09 31.05.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенная подготовка
Военная подготовка - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В пятницу вечером военные Черноморского флота проводят учения с применением стрелкового оружия в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал в своем Telegram-канале Развожаев.
И добавил, что в городе все спокойно.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят почти в ежедневном режиме. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СтрельбаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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