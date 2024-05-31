https://crimea.ria.ru/20240531/flot-uchitsya-unichtozhat-diversantov--v-sevastopole-slyshna-strelba-1137764316.html

Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба

Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Флот учится уничтожать диверсантов – в Севастополе слышна стрельба

В пятницу вечером военные Черноморского флота проводят учения с применением стрелкового оружия в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T19:08

2024-05-31T19:08

2024-05-31T19:09

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

стрельба

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В пятницу вечером военные Черноморского флота проводят учения с применением стрелкового оружия в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят почти в ежедневном режиме. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), стрельба, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма