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В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми
В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми - РИА Новости Крым, 02.10.2023
В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми
В Севастополе во вторник, 3 октября, с утра и до вечера пройдут командно-штабные учения МЧС по гражданской обороне "с учетом современных рисков ЧС". Власти... РИА Новости Крым, 02.10.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник, 3 октября, с утра и до вечера пройдут командно-штабные учения МЧС по гражданской обороне "с учетом современных рисков ЧС". Власти призывают жителей и гостей не волноваться, увидев много техники и скопление подразделений служб в некоторых районах города. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, плановая тренировка по гражданской обороне пройдет с 6 утра до 17 вечера. Сосредоточение сил и средств можно будет наблюдать в нескольких районах города.Он отметил, что в рамках учений МЧС совместно с другими экстренными ведомствами и службами отработают совместные действия, а также практические навыки руководителей гражданской обороны "по защите населения в условиях быстроменяющейся обстановки с учетом современных рисков чрезвычайных ситуаций". В конце сентября МЧС Севастополя предупреждали о двухдневных учениях экстренных служб, в связи с чем на улицы города выйдет много техники. Читайте также на РИА Новости Крым: Крымский мост перекроют до утра вторника 3 октября – причины В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждение
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севастополь, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, гу мчс россии по севастополю
В Севастополе во вторник весь день будут учения МЧС: к чему быть готовыми

В Севастополе 3 октября весь день будут учения МЧС – будет много техники

21:02 02.10.2023 (обновлено: 21:08 02.10.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник, 3 октября, с утра и до вечера пройдут командно-штабные учения МЧС по гражданской обороне "с учетом современных рисков ЧС". Власти призывают жителей и гостей не волноваться, увидев много техники и скопление подразделений служб в некоторых районах города.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, плановая тренировка по гражданской обороне пройдет с 6 утра до 17 вечера. Сосредоточение сил и средств можно будет наблюдать в нескольких районах города.

"Практическая часть будет отрабатываться на Балаклавской ТЭС, в Севэлектроавтотрансе, спецотряде ГУ МЧС, школе №4 и других местах. Прошу всех сохранять спокойствие, заметив в городе сосредоточение техники и сил экстренных служб и ведомств", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в рамках учений МЧС совместно с другими экстренными ведомствами и службами отработают совместные действия, а также практические навыки руководителей гражданской обороны "по защите населения в условиях быстроменяющейся обстановки с учетом современных рисков чрезвычайных ситуаций".
В конце сентября МЧС Севастополя предупреждали о двухдневных учениях экстренных служб, в связи с чем на улицы города выйдет много техники.
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