https://crimea.ria.ru/20240915/25-chelovek-utonuli-v-krymu-s-nachala-goda-1140290184.html

25 человек утонули в Крыму с начала года

25 человек утонули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 15.09.2024

25 человек утонули в Крыму с начала года

С начала года на водных объектах в Крыму утонули более 20 человек. О самых частых нарушениях на воде в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T08:46

2024-09-15T08:46

2024-09-15T08:46

александр зраенко

радио "спутник в крыму"

крым

новости крыма

статистика

черное море

отдых

происшествия

гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. С начала года на водных объектах в Крыму утонули более 20 человек. О самых частых нарушениях на воде в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.При этом он уточнил, что есть ряд объектов, которые не подпадают под официальную статистику МЧС России, например, Северо-Крымский канал, который является прежде всего гидротехническим, промышленным объектом. На них гибель детей зафиксирована.Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым напомнил, что купание разрешено только в специально оборудованных местах. Это места, где есть спасательное обеспечение, где проверено дно.Он напомнил, что за купание в местах, где выставлен запрещающий знак, предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 1000 до 2000 рублей.Нередко сотрудникам республиканского главка МЧС России по Республике Крым приходится спасать людей на сапбордах.По его словам, сап имеет большую парусность. Человек на ней буквально за две минуты может оказаться на расстоянии 2 км от берега. Был случай в текущем году, когда для спасения одного сапсерфенгиста в штормовую погоду поднимали два служебных корабля и вертолет. Искали долго, но нашли.Александр Зраенко перечислил основные нарушения на водных объектах, которые были зафиксированы на территории республики в этом году."Если брать правила охраны жизни людей не водных объектах, то основные нарушения – это купание в запрещенных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, эксплуатация средств активного отдыха в штормовую погоду", - сообщил Зраенко.По его информации, если говорить о правилах пользования маломерными судами, то основные нарушения касались необеспечения безопасности пассажиров по пути следования, отсутствия спасательных жилетов. Также некоторые люди управляют судном, не имея удостоверения на право управления.Надзорное и профилактическое патрулирование на водных объектах Республики Крым ГИМС МЧС России проводит на постоянной основе круглогодично.В конце июля двух отдыхающих с ребенком на сапбордах едва не унесло в море в районе Алушты, им на помощь пришли спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом годуВ Севастополе утонула пожилая женщинаУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240628/prospala-vsyu-noch-v-more-na-buykakh-v-sochi-spasli-zhitelnitsu-kubani-1138438944.html

крым

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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