https://crimea.ria.ru/20240915/25-chelovek-utonuli-v-krymu-s-nachala-goda-1140290184.html
25 человек утонули в Крыму с начала года
25 человек утонули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 15.09.2024
25 человек утонули в Крыму с начала года
С начала года на водных объектах в Крыму утонули более 20 человек. О самых частых нарушениях на воде в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T08:46
2024-09-15T08:46
2024-09-15T08:46
александр зраенко
радио "спутник в крыму"
крым
новости крыма
статистика
черное море
отдых
происшествия
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. С начала года на водных объектах в Крыму утонули более 20 человек. О самых частых нарушениях на воде в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.При этом он уточнил, что есть ряд объектов, которые не подпадают под официальную статистику МЧС России, например, Северо-Крымский канал, который является прежде всего гидротехническим, промышленным объектом. На них гибель детей зафиксирована.Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым напомнил, что купание разрешено только в специально оборудованных местах. Это места, где есть спасательное обеспечение, где проверено дно.Он напомнил, что за купание в местах, где выставлен запрещающий знак, предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 1000 до 2000 рублей.Нередко сотрудникам республиканского главка МЧС России по Республике Крым приходится спасать людей на сапбордах.По его словам, сап имеет большую парусность. Человек на ней буквально за две минуты может оказаться на расстоянии 2 км от берега. Был случай в текущем году, когда для спасения одного сапсерфенгиста в штормовую погоду поднимали два служебных корабля и вертолет. Искали долго, но нашли.Александр Зраенко перечислил основные нарушения на водных объектах, которые были зафиксированы на территории республики в этом году."Если брать правила охраны жизни людей не водных объектах, то основные нарушения – это купание в запрещенных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, эксплуатация средств активного отдыха в штормовую погоду", - сообщил Зраенко.По его информации, если говорить о правилах пользования маломерными судами, то основные нарушения касались необеспечения безопасности пассажиров по пути следования, отсутствия спасательных жилетов. Также некоторые люди управляют судном, не имея удостоверения на право управления.Надзорное и профилактическое патрулирование на водных объектах Республики Крым ГИМС МЧС России проводит на постоянной основе круглогодично.В конце июля двух отдыхающих с ребенком на сапбордах едва не унесло в море в районе Алушты, им на помощь пришли спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом годуВ Севастополе утонула пожилая женщинаУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму
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александр зраенко, крым, новости крыма, статистика, черное море, отдых, происшествия, гу мчс рф по республике крым
25 человек утонули в Крыму с начала года
Люди тонут в Крыму из-за алкогольного опьянения - статистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым.
С начала года на водных объектах в Крыму утонули более 20 человек. О самых частых нарушениях на воде в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко.
"С начала года на воде погибли 25 человек. Все случаи в необорудованных, запрещенных местах. 2/3 из них были в состоянии алкогольного опьянения. На водных объектах Республики Крым гибель детей не допущена", – сообщил Александр Зраенко.
При этом он уточнил, что есть ряд объектов, которые не подпадают под официальную статистику МЧС России, например, Северо-Крымский канал, который является прежде всего гидротехническим, промышленным объектом. На них гибель детей зафиксирована.
"Из всех случаев гибели на водных объектах Республики Крым 2/3 – это местные жители. К трагическим последствиям приводит избыточная уверенность, что они знают берег. 1/3 погибших – приезжие", – уточнил Александр Зраенко.
Главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым напомнил, что купание разрешено только в специально оборудованных местах. Это места, где есть спасательное обеспечение, где проверено дно.
Он напомнил, что за купание в местах, где выставлен запрещающий знак, предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 1000 до 2000 рублей.
Нередко сотрудникам республиканского главка МЧС России по Республике Крым приходится спасать людей на сапбордах.
"С начала года ГУ МЧС России по РК более 200 раз привлекалось для спасения сапсерфенгистов. Были случаи, что приходилось привлекать авиацию МЧС России, потому что в штормовых условиях время идет на секунды, чтобы спасти человека", – рассказал гость студии.
По его словам, сап имеет большую парусность. Человек на ней буквально за две минуты может оказаться на расстоянии 2 км от берега. Был случай в текущем году, когда для спасения одного сапсерфенгиста в штормовую погоду поднимали два служебных корабля и вертолет. Искали долго, но нашли.
Александр Зраенко перечислил основные нарушения на водных объектах, которые были зафиксированы на территории республики в этом году.
"Если брать правила охраны жизни людей не водных объектах, то основные нарушения – это купание в запрещенных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, эксплуатация средств активного отдыха в штормовую погоду", - сообщил Зраенко.
По его информации, если говорить о правилах пользования маломерными судами, то основные нарушения касались необеспечения безопасности пассажиров по пути следования, отсутствия спасательных жилетов. Также некоторые люди управляют судном, не имея удостоверения на право управления.
"С начала года по части нарушения правил обеспечения безопасности пассажиров на территории Крыма выявлены 160 административных нарушений. За управление судном человеком, не имеющим права управления составлены 53 административных материала", - пояснил Александр Зраенко.
Надзорное и профилактическое патрулирование на водных объектах Республики Крым ГИМС МЧС России проводит на постоянной основе круглогодично.
В конце июля двух отдыхающих с ребенком на сапбордах едва не унесло в море в районе Алушты, им на помощь пришли спасатели
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