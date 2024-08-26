https://crimea.ria.ru/20240826/za-nedelyu-v-sevastopole-na-vode-pogibli-troe-chelovek-1139874689.html

За неделю в Севастополе на воде погибли трое человек

За неделю в Севастополе на воде погибли трое человек - РИА Новости Крым, 26.08.2024

За неделю в Севастополе на воде погибли трое человек

В Севастополе на минувшей неделе на воде погибли трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T11:17

2024-08-26T11:17

2024-08-26T11:17

севастополь

происшествия

мчс севастополя

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/80/1118508033_0:35:934:560_1920x0_80_0_0_afef653a12d0789413d1fffa5b6ecf95.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на минувшей неделе на воде погибли трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.По данным МЧС Севастополя, всего с начала года в регионе случилось 15 происшествий на воде, 12 человек погибли, спасены трое, в том числе один ребенок.С начала года на водных объектах Крыма зафиксировано 15 происшествий, в которых погибли 11 человек, сообщил ранее заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Александр Зраенко. По его словам, это больше, чем в прошлом году .Среди погибших в этом году зафиксирован и один случай детской гибели - происшествие случилось на Северо-Крымском канале. 14-летний школьник из Кировского района утонул при купании в неположенном месте.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утонула пожилая женщинаВ Севастополе утонул пожилой турист из ПетербургаУнесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с сапбордами

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, мчс севастополя, новости крыма, крым