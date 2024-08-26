Рейтинг@Mail.ru
За неделю в Севастополе на воде погибли трое человек - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240826/za-nedelyu-v-sevastopole-na-vode-pogibli-troe-chelovek-1139874689.html
За неделю в Севастополе на воде погибли трое человек
За неделю в Севастополе на воде погибли трое человек - РИА Новости Крым, 26.08.2024
За неделю в Севастополе на воде погибли трое человек
В Севастополе на минувшей неделе на воде погибли трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T11:17
2024-08-26T11:17
севастополь
происшествия
мчс севастополя
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/80/1118508033_0:35:934:560_1920x0_80_0_0_afef653a12d0789413d1fffa5b6ecf95.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на минувшей неделе на воде погибли трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.По данным МЧС Севастополя, всего с начала года в регионе случилось 15 происшествий на воде, 12 человек погибли, спасены трое, в том числе один ребенок.С начала года на водных объектах Крыма зафиксировано 15 происшествий, в которых погибли 11 человек, сообщил ранее заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Александр Зраенко. По его словам, это больше, чем в прошлом году .Среди погибших в этом году зафиксирован и один случай детской гибели - происшествие случилось на Северо-Крымском канале. 14-летний школьник из Кировского района утонул при купании в неположенном месте.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе утонула пожилая женщинаВ Севастополе утонул пожилой турист из ПетербургаУнесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с сапбордами
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/80/1118508033_71:0:863:594_1920x0_80_0_0_85cb463c74b26ca13199615c657380c5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, мчс севастополя, новости крыма, крым
За неделю в Севастополе на воде погибли трое человек

В Севастополе за минувшую неделю на воде погибли трое человек – МЧС

11:17 26.08.2024
 
© Фото: PexelsМоре
Море
© Фото: Pexels
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе на минувшей неделе на воде погибли трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.
"Трое человек погибли на воде в Севастополе на минувшей неделе: вблизи улицы Щитовая в море обнаружили тело женщины; в Балаклаве из воды в районе набережной Назукина подняли тело мужчины; еще один человек утонул в районе улицы Катерная", - говорится в сообщении.
По данным МЧС Севастополя, всего с начала года в регионе случилось 15 происшествий на воде, 12 человек погибли, спасены трое, в том числе один ребенок.
С начала года на водных объектах Крыма зафиксировано 15 происшествий, в которых погибли 11 человек, сообщил ранее заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму, главный государственный инспектор по маломерным судам РК Александр Зраенко. По его словам, это больше, чем в прошлом году .
Среди погибших в этом году зафиксирован и один случай детской гибели - происшествие случилось на Северо-Крымском канале. 14-летний школьник из Кировского района утонул при купании в неположенном месте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе утонула пожилая женщина
В Севастополе утонул пожилой турист из Петербурга
Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с сапбордами
 
СевастопольПроисшествияМЧС СевастополяНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин
12:05ВС России нанесли массированный удар по критическим объектам на Украине
11:44Пляжи Ялты закрыли для купания
11:40Шебекино снова под обстрелом ВСУ: ранены два человека
11:39Россия экспортирует 10% произведенных вин
11:32Как тушат масштабный пожар под Феодосией
11:17За неделю в Севастополе на воде погибли трое человек
11:02Подделать невозможно: в Крыму напечатали бюллетени для выборов в Госсовет
10:55Крым и Запорожская область разработают совместные программы отдыха
10:45ФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории
10:38Двое детей пострадали в ДТП у Крымского моста
10:20На Украине обесточены объекты железной дороги – задерживаются поезда
10:03ВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома
09:39В Крыму Фонд развития промышленности получит федеральную субсидию
09:33На Украине вводят экстренные отключения света
09:18Крымский мост сейчас: выросла очередь с обеих сторон
09:04В Крыму без света остались поселки в Ялте и Ленинском районе
08:44Взрывы гремят по всей Украине
08:32Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
08:12В России ищут антитела от вирусов-мутантов
Лента новостейМолния