https://crimea.ria.ru/20240619/v-severo-krymskom-kanale-utonul-14-letniy-shkolnik-1138220606.html
В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник
В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник - РИА Новости Крым, 19.06.2024
В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник
Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики проводят проверку по факту гибели 14-летнего школьника из Кировского... РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T16:09
2024-06-19T16:09
2024-06-19T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики проводят проверку по факту гибели 14-летнего школьника из Кировского района при купании в неположенном месте. Об этом сообщают пресс-службы двух ведомств.По данным ведомства, травмы и следы насильственной смерти на теле школьника отсутствуют. Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.В ведомстве также отметили, что на месте гибели подростка большими буквами была нанесена надпись "КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО".Проверку также проводит прокуратура Крыма. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку "исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами к обеспечению безопасности на водных объектах".Ранее в одном из районов Москвы в пруду утонула 12-летняя девочка. В день трагедии она вместе с подругой пошла купаться пруду в районе Солнцево. Школьница ушла под воду и не смогла самостоятельно выплыть.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии едва не утонула 95-летняя женщинаВ водоемах России с начала лета утонули 178 человекВ Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, северо-крымский канал, новости крыма, кировский район крыма, крымский следком, дети, происшествия
В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник
14-летний школьник утонул в Северо-Крымском канале – СК проводит проверку
16:09 19.06.2024 (обновлено: 16:14 19.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики проводят проверку по факту гибели 14-летнего школьника из Кировского района при купании в неположенном месте. Об этом сообщают пресс-службы двух ведомств.
"Днем 18 июня в правоохранительные органы обратилась мама юноши с заявлением о пропаже сына. При прочесывании местности на берегу Северо-Крымского канала близ села Новопокровка были обнаружены личные вещи парня, а в ходе поисковых работ в ночь на 19 июня – его тело с признаками утопления в воде", – говорится в пресс-релизе СК.
По данным ведомства, травмы и следы насильственной смерти на теле школьника отсутствуют. Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно.
В ведомстве также отметили, что на месте гибели подростка большими буквами была нанесена надпись "КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО".
Проверку также проводит прокуратура Крыма. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку "исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами к обеспечению безопасности на водных объектах".
Ранее в одном из районов Москвы
в пруду утонула 12-летняя девочка. В день трагедии она вместе с подругой пошла купаться пруду в районе Солнцево. Школьница ушла под воду и не смогла самостоятельно выплыть.
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