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В водоемах России с начала лета утонули 178 человек
В водоемах России с начала лета утонули 178 человек - РИА Новости Крым, 10.06.2024
В водоемах России с начала лета утонули 178 человек
С начала лета на воде погибли уже 178 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T19:05
2024-06-10T19:05
2024-06-10T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. С начала лета на воде погибли уже 178 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.Чаще всего аварии на воде случаются из-за пренебрежения спасательными средствами, неумелом маневрировании и плавании в непогоду, отмечают спасатели. Причинами утопления становятся купание в неустановленных местах, в нетрезвом состоянии, а также при перегреве.В 2023 году в Крыму утонуло меньше людей, чем в позапрошлом, снизить статистику позволила работа сотрудников ГИМС.8 июня в километре от берега в Крыму спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами. Читайте также на РИА Новости Крым:Купался с друзьями и пропал – на реке Кубань второй день ищут ребенкаСмертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирамиЧетверо детей спасены на Тайганском водохранилище в Крыму
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РИА Новости Крым
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россия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, черное море, азовское море, водоемы, водохранилище, новости
В водоемах России с начала лета утонули 178 человек
С начала лета в водоемах России утонули 178 человек – МЧС