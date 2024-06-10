https://crimea.ria.ru/20240610/v-vodoemakh-rossii-s-nachala-leta-utonuli-178-chelovek-1138006202.html

В водоемах России с начала лета утонули 178 человек

В водоемах России с начала лета утонули 178 человек - РИА Новости Крым, 10.06.2024

В водоемах России с начала лета утонули 178 человек

С начала лета на воде погибли уже 178 человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T19:05

2024-06-10T19:05

2024-06-10T19:05

россия

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

черное море

азовское море

водоемы

водохранилище

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. С начала лета на воде погибли уже 178 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.Чаще всего аварии на воде случаются из-за пренебрежения спасательными средствами, неумелом маневрировании и плавании в непогоду, отмечают спасатели. Причинами утопления становятся купание в неустановленных местах, в нетрезвом состоянии, а также при перегреве.В 2023 году в Крыму утонуло меньше людей, чем в позапрошлом, снизить статистику позволила работа сотрудников ГИМС.8 июня в километре от берега в Крыму спасли прогулочную лодку с четырьмя пассажирами. Читайте также на РИА Новости Крым:Купался с друзьями и пропал – на реке Кубань второй день ищут ребенкаСмертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирамиЧетверо детей спасены на Тайганском водохранилище в Крыму

россия

черное море

азовское море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, черное море, азовское море, водоемы, водохранилище, новости