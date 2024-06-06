Четверо детей спасены на Тайганском водохранилище в Крыму
На Тайганском водохранилище в Крыму спасли четверых детей – МЧС
© ТГ-канал Сергей СадаклиевВ Белогорском районе Крыма несовершеннолетних спасли с островка на Тайганском водохранилище
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Четыре ребенка были спасены в 200 метрах от берега на Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев.
Сигнал о том, что несовершеннолетние находятся далеко от берега на островке и не могут самостоятельно вернуться, поступил спасателям накануне в 19:20. К месту вызова оперативно направилась дежурная смена белогорского отряда "Крым-Спас".
"По прибытии выяснилось, что дети находятся на отдалении около 200 метров от берега на островке. Спасатели при помощи плавсредства добрались до них, эвакуировали на берег и передали родственникам, которым предстоит выяснить причины происшествия", - сообщил министр.
Садаклиев уточнил, что в медицинской помощи спасенные дети не нуждались.
© ТГ-канал Сергей СадаклиевВ Белогорском районе Крыма несовершеннолетних спасли с островка на Тайганском водохранилище
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
В Белогорском районе Крыма несовершеннолетних спасли с островка на Тайганском водохранилище
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