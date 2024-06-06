https://crimea.ria.ru/20240606/chetvero-detey-spaseny-na-tayganskom-vodokhranilische-v-krymu-1137900970.html

Четверо детей спасены на Тайганском водохранилище в Крыму

Четверо детей спасены на Тайганском водохранилище в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Четверо детей спасены на Тайганском водохранилище в Крыму

Четыре ребенка были спасены в 200 метрах от берега на Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T11:20

2024-06-06T11:20

2024-06-06T11:20

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белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Четыре ребенка были спасены в 200 метрах от берега на Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев.Сигнал о том, что несовершеннолетние находятся далеко от берега на островке и не могут самостоятельно вернуться, поступил спасателям накануне в 19:20. К месту вызова оперативно направилась дежурная смена белогорского отряда "Крым-Спас".Садаклиев уточнил, что в медицинской помощи спасенные дети не нуждались.Читайте также на РИА Новости Крым:С дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростковВ Крыму спасатели сняли с горы двух туристовБолее 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белогорский район, происшествия, дети, водохранилища крыма, общество, мчс крыма, новости крыма