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Четверо детей спасены на Тайганском водохранилище в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Четверо детей спасены на Тайганском водохранилище в Крыму
Четверо детей спасены на Тайганском водохранилище в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Четверо детей спасены на Тайганском водохранилище в Крыму
Четыре ребенка были спасены в 200 метрах от берега на Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T11:20
2024-06-06T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Четыре ребенка были спасены в 200 метрах от берега на Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев.Сигнал о том, что несовершеннолетние находятся далеко от берега на островке и не могут самостоятельно вернуться, поступил спасателям накануне в 19:20. К месту вызова оперативно направилась дежурная смена белогорского отряда "Крым-Спас".Садаклиев уточнил, что в медицинской помощи спасенные дети не нуждались.Читайте также на РИА Новости Крым:С дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростковВ Крыму спасатели сняли с горы двух туристовБолее 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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крым, белогорский район, происшествия, дети, водохранилища крыма, общество, мчс крыма, новости крыма
Четверо детей спасены на Тайганском водохранилище в Крыму

На Тайганском водохранилище в Крыму спасли четверых детей – МЧС

11:20 06.06.2024
 
© ТГ-канал Сергей СадаклиевВ Белогорском районе Крыма несовершеннолетних спасли с островка на Тайганском водохранилище
В Белогорском районе Крыма несовершеннолетних спасли с островка на Тайганском водохранилище
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Четыре ребенка были спасены в 200 метрах от берега на Тайганском водохранилище в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщил глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев.
Сигнал о том, что несовершеннолетние находятся далеко от берега на островке и не могут самостоятельно вернуться, поступил спасателям накануне в 19:20. К месту вызова оперативно направилась дежурная смена белогорского отряда "Крым-Спас".
"По прибытии выяснилось, что дети находятся на отдалении около 200 метров от берега на островке. Спасатели при помощи плавсредства добрались до них, эвакуировали на берег и передали родственникам, которым предстоит выяснить причины происшествия", - сообщил министр.
Садаклиев уточнил, что в медицинской помощи спасенные дети не нуждались.
© ТГ-канал Сергей СадаклиевВ Белогорском районе Крыма несовершеннолетних спасли с островка на Тайганском водохранилище
В Белогорском районе Крыма несовершеннолетних спасли с островка на Тайганском водохранилище
© ТГ-канал Сергей Садаклиев
В Белогорском районе Крыма несовершеннолетних спасли с островка на Тайганском водохранилище
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КрымБелогорский районПроисшествиядетиВодохранилища КрымаОбществоМЧС КрымаНовости Крыма
 
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