https://crimea.ria.ru/20231230/bolee-600-spasennykh-zhizney-itogi-raboty-mchs-kryma-za-god-1133894663.html

Более 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год

Более 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Более 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год

Сотни человеческих жизней спасены в Крыму сотрудниками "Крым-спас" за минувший год. Об этом сообщает республиканское МЧС со ссылкой на министра чрезвычайных... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T07:05

2023-12-30T07:05

2023-12-30T07:05

крым

мчс крыма

сергей садаклиев

"крым-спас"

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Сотни человеческих жизней спасены в Крыму сотрудниками "Крым-спас" за минувший год. Об этом сообщает республиканское МЧС со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева.Кроме того, подразделения "Крым-спас" осуществили 2703 выезда, из которых 228 поисково-спасательных работ природного характера, 193 аварийно-спасательных работы техногенного характера, 65 аварийно-спасательных работ на воде.По информации министра, в 2023 году была расширена штатная численность "Крым-спаса" и создан новый отряд в Джанкойском районе. В 2024 году запланировано строительство модульного здания для Судакского аварийно-спасательного отряда, а также поддержание высокой боеготовности аварийно-спасательных отрядов.Одна из последний спасательных операций прошла в крымских горах 27 декабря. На плато Северная Демерджи понадобилась помощь спасателей мужчине и женщине, у которых сломался квадроцикл.Читайте также на РИА Новости Крым:Сутки в лесу: женщина ушла за грибами и заблудиласьТуристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в КрымуНочью в горах под Судаком спасли троих туристов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, сергей садаклиев, "крым-спас", новости крыма