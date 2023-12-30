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Более 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Более 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год
Более 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Более 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год
Сотни человеческих жизней спасены в Крыму сотрудниками "Крым-спас" за минувший год. Об этом сообщает республиканское МЧС со ссылкой на министра чрезвычайных... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T07:05
2023-12-30T07:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Сотни человеческих жизней спасены в Крыму сотрудниками "Крым-спас" за минувший год. Об этом сообщает республиканское МЧС со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева.Кроме того, подразделения "Крым-спас" осуществили 2703 выезда, из которых 228 поисково-спасательных работ природного характера, 193 аварийно-спасательных работы техногенного характера, 65 аварийно-спасательных работ на воде.По информации министра, в 2023 году была расширена штатная численность "Крым-спаса" и создан новый отряд в Джанкойском районе. В 2024 году запланировано строительство модульного здания для Судакского аварийно-спасательного отряда, а также поддержание высокой боеготовности аварийно-спасательных отрядов.Одна из последний спасательных операций прошла в крымских горах 27 декабря. На плато Северная Демерджи понадобилась помощь спасателей мужчине и женщине, у которых сломался квадроцикл.Читайте также на РИА Новости Крым:Сутки в лесу: женщина ушла за грибами и заблудиласьТуристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в КрымуНочью в горах под Судаком спасли троих туристов
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крым, мчс крыма, сергей садаклиев, "крым-спас", новости крыма
Более 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год

Более 600 человеческих жизней спасено в Крыму за год – МЧС РК

07:05 30.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС Крыма
МЧС Крыма - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Сотни человеческих жизней спасены в Крыму сотрудниками "Крым-спас" за минувший год. Об этом сообщает республиканское МЧС со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей спасено более 600 человеческих жизней", – заявил министр.

Кроме того, подразделения "Крым-спас" осуществили 2703 выезда, из которых 228 поисково-спасательных работ природного характера, 193 аварийно-спасательных работы техногенного характера, 65 аварийно-спасательных работ на воде.

"Наиболее резонансными и значимыми спасательными операциями с участием сотрудников "Крым-спас" на протяжении 2023 года стали эвакуация населения из подтопленных территорий и ликвидация последствий прохождения опасных метеоявлений в городском округе Евпатория, Ленинском и Черноморском районах", – напомнил Садаклиев.

По информации министра, в 2023 году была расширена штатная численность "Крым-спаса" и создан новый отряд в Джанкойском районе. В 2024 году запланировано строительство модульного здания для Судакского аварийно-спасательного отряда, а также поддержание высокой боеготовности аварийно-спасательных отрядов.

"В текущем году благодаря поддержке Главы Республики Крым учреждением приобретены 9 беспилотных летательных аппаратов, 44 комплекта противоосколочного снаряжения, необходимого для осуществления деятельности в условиях повышенной террористической опасности, 9 коллективных аптечек, 310 индивидуальных дозиметров, 20 приборов радиохимической разведки, 3000 респираторов фильтрующих и 85 защитных костюмов Л-1", – рассказал Садаклиев.

Одна из последний спасательных операций прошла в крымских горах 27 декабря. На плато Северная Демерджи понадобилась помощь спасателей мужчине и женщине, у которых сломался квадроцикл.
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КрымМЧС КрымаСергей Садаклиев"КРЫМ-СПАС"Новости Крыма
 
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