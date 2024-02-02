https://crimea.ria.ru/20240202/s-dreyfuyuschey-ldiny-v-azovskom-more-spasli-chetverykh-podrostkov-1134636595.html

С дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков

С дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков - РИА Новости Крым, 02.02.2024

С дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков

Льдину с подростками унесло от берега в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом сообщает главк МЧС России по Ростовской области. РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T08:35

2024-02-02T08:35

2024-02-02T08:41

азовское море

гу мчс рф по республике крым

новости

происшествия

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134636414_0:324:960:864_1920x0_80_0_0_b9834d09dee145bb11bd23abb43d7815.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Льдину с подростками унесло от берега в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом сообщает главк МЧС России по Ростовской области.Уточняется, что молодые люди решили прогуляться по льду, но не учли погодных условий. В результате льдину отнесло от берега на 100 метров.В течение спасательной операции подростки находились на телефонной связи с диспетчером.Спасатели добрались до льдины на катере на воздушной подушке и доставили пострадавших на берег, где уже ждала карета скорой помощи. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.15 января труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи.В МЧС Крыма сообщили, что при зимних катаниях в горах полуострова пострадали несколько человек, в том числе дети. Вследствие катания на тюбингах, санках и снегокатах люди получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины и живота.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели сняли с горы двух туристов32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в ДомбаеТуристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, гу мчс рф по республике крым, новости, происшествия, дети