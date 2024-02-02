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С дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков
С дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков - РИА Новости Крым, 02.02.2024
С дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков
Льдину с подростками унесло от берега в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом сообщает главк МЧС России по Ростовской области. РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T08:35
2024-02-02T08:35
2024-02-02T08:41
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Льдину с подростками унесло от берега в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом сообщает главк МЧС России по Ростовской области.Уточняется, что молодые люди решили прогуляться по льду, но не учли погодных условий. В результате льдину отнесло от берега на 100 метров.В течение спасательной операции подростки находились на телефонной связи с диспетчером.Спасатели добрались до льдины на катере на воздушной подушке и доставили пострадавших на берег, где уже ждала карета скорой помощи. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.15 января труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи.В МЧС Крыма сообщили, что при зимних катаниях в горах полуострова пострадали несколько человек, в том числе дети. Вследствие катания на тюбингах, санках и снегокатах люди получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины и живота.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели сняли с горы двух туристов32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в ДомбаеТуристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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азовское море, гу мчс рф по республике крым, новости, происшествия, дети
С дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков
С дрейфующей льдины спасли четверых подростков в акватории Таганрогского залива
08:35 02.02.2024 (обновлено: 08:41 02.02.2024)