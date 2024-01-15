https://crimea.ria.ru/20240115/utoplennika-vylovili-v-reke-v-tsentre-sochi-1134200676.html

Утопленника выловили в реке в центре Сочи

Утопленника выловили в реке в центре Сочи - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Утопленника выловили в реке в центре Сочи

Труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи, сообщает Telegram-канал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T11:47

2024-01-15T11:47

2024-01-15T11:47

сочи

новости

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

безопасность

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи, сообщает Telegram-канал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.В ведомстве также сообщили, что сотрудники МЧС в Сочи спасли двух местных жителей, которые застряли в горах в районе урочища Черноморка. В МЧС мужчины обратились около трех часов ночи. Их автомобиль заглох в глубокой луже, а один из них промок, пока пытался осмотреть машину.В МЧС Крыма ранее сообщили, что при зимних катаниях в горах полуострова пострадали несколько человек, в том числе дети. Вследствие катания на тюбингах, санках и снегокатах люди получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины и живота.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели сняли с горы двух туристов32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в ДомбаеТуристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму

сочи

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, краснодарский край