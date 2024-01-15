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Утопленника выловили в реке в центре Сочи - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Утопленника выловили в реке в центре Сочи
Утопленника выловили в реке в центре Сочи - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Утопленника выловили в реке в центре Сочи
Труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи, сообщает Telegram-канал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T11:47
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи, сообщает Telegram-канал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.В ведомстве также сообщили, что сотрудники МЧС в Сочи спасли двух местных жителей, которые застряли в горах в районе урочища Черноморка. В МЧС мужчины обратились около трех часов ночи. Их автомобиль заглох в глубокой луже, а один из них промок, пока пытался осмотреть машину.В МЧС Крыма ранее сообщили, что при зимних катаниях в горах полуострова пострадали несколько человек, в том числе дети. Вследствие катания на тюбингах, санках и снегокатах люди получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины и живота.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасатели сняли с горы двух туристов32 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в ДомбаеТуристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму
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РИА Новости Крым
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сочи, новости, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность, краснодарский край
Утопленника выловили в реке в центре Сочи

В центре Сочи из реки достали труп неизвестного мужчины – МЧС

11:47 15.01.2024
 
МЧС
МЧС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи, сообщает Telegram-канал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В центре города спасатели извлекли из реки Сочи утонувшего мужчину. Обстоятельства его смерти и личность неизвестны", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что сотрудники МЧС в Сочи спасли двух местных жителей, которые застряли в горах в районе урочища Черноморка. В МЧС мужчины обратились около трех часов ночи. Их автомобиль заглох в глубокой луже, а один из них промок, пока пытался осмотреть машину.
"Спасатели около часа искали пострадавших по неверным координатам, после чего сочинцы все-таки смогли указать свое актуальное местонахождение. Сотрудники МЧС вывезли их в черту города и сопроводили домой. От спасенных шел запах алкоголя", – рассказали в пресс-службе.
© Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РоссииАвтомобиль застрял в районе урочища Черноморка в Сочи
Автомобиль застрял в районе урочища Черноморка в Сочи
© Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России
В МЧС Крыма ранее сообщили, что при зимних катаниях в горах полуострова пострадали несколько человек, в том числе дети. Вследствие катания на тюбингах, санках и снегокатах люди получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины и живота.
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