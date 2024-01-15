Утопленника выловили в реке в центре Сочи
В центре Сочи из реки достали труп неизвестного мужчины – МЧС
МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи, сообщает Telegram-канал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В центре города спасатели извлекли из реки Сочи утонувшего мужчину. Обстоятельства его смерти и личность неизвестны", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что сотрудники МЧС в Сочи спасли двух местных жителей, которые застряли в горах в районе урочища Черноморка. В МЧС мужчины обратились около трех часов ночи. Их автомобиль заглох в глубокой луже, а один из них промок, пока пытался осмотреть машину.
"Спасатели около часа искали пострадавших по неверным координатам, после чего сочинцы все-таки смогли указать свое актуальное местонахождение. Сотрудники МЧС вывезли их в черту города и сопроводили домой. От спасенных шел запах алкоголя", – рассказали в пресс-службе.
© Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РоссииАвтомобиль застрял в районе урочища Черноморка в Сочи
© Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России
В МЧС Крыма ранее сообщили, что при зимних катаниях в горах полуострова пострадали несколько человек, в том числе дети. Вследствие катания на тюбингах, санках и снегокатах люди получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины и живота.
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