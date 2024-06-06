https://crimea.ria.ru/20240606/smertelnoe-chp-v-tsarskom-sele---perevernulsya-ponton-s-passazhirami-1137898328.html

Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами

Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами

Несколько человек пострадали и один погиб при опрокидывании понтона на пруду в Царскосельском Екатерининском парке. Как сообщает Главное следственное управление РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T10:19

2024-06-06T10:19

2024-06-06T10:19

санкт-петербург

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

царское село

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Несколько человек пострадали и один погиб при опрокидывании понтона на пруду в Царскосельском Екатерининском парке. Как сообщает Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу, по факту гибели человека возбуждено уголовное дело.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Проводятся следственные действия.Ранее в четверг 90 человек пострадали в результате столкновения трамваев в Кемерово, 78 доставлены в больницы. Одного пострадавшего спасти не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонулКрушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшие

санкт-петербург

царское село

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, царское село, россия