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Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами
Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами
Несколько человек пострадали и один погиб при опрокидывании понтона на пруду в Царскосельском Екатерининском парке. Как сообщает Главное следственное управление РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T10:19
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санкт-петербург
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
царское село
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Несколько человек пострадали и один погиб при опрокидывании понтона на пруду в Царскосельском Екатерининском парке. Как сообщает Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу, по факту гибели человека возбуждено уголовное дело.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Проводятся следственные действия.Ранее в четверг 90 человек пострадали в результате столкновения трамваев в Кемерово, 78 доставлены в больницы. Одного пострадавшего спасти не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонулКрушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшие
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, царское село, россия
Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами

СК: один погиб и несколько пострадали при опрокидывании понтона в Царском Селе

10:19 06.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге
Машины скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Несколько человек пострадали и один погиб при опрокидывании понтона на пруду в Царскосельском Екатерининском парке. Как сообщает Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу, по факту гибели человека возбуждено уголовное дело.
"Следствием установлено, что сегодня на Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека. Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", - сказано в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Проводятся следственные действия.
Ранее в четверг 90 человек пострадали в результате столкновения трамваев в Кемерово, 78 доставлены в больницы. Одного пострадавшего спасти не удалось.
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Санкт-ПетербургПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиЦарское СелоРоссия
 
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