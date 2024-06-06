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Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами
Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами
Несколько человек пострадали и один погиб при опрокидывании понтона на пруду в Царскосельском Екатерининском парке. Как сообщает Главное следственное управление РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T10:19
2024-06-06T10:19
2024-06-06T10:19
санкт-петербург
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
царское село
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Несколько человек пострадали и один погиб при опрокидывании понтона на пруду в Царскосельском Екатерининском парке. Как сообщает Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу, по факту гибели человека возбуждено уголовное дело.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Проводятся следственные действия.Ранее в четверг 90 человек пострадали в результате столкновения трамваев в Кемерово, 78 доставлены в больницы. Одного пострадавшего спасти не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонулКрушение пассажирского поезда с Украины в Чехии – есть погибшие
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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санкт-петербург, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, царское село, россия
Смертельное ЧП в Царском Селе - перевернулся понтон с пассажирами
СК: один погиб и несколько пострадали при опрокидывании понтона в Царском Селе