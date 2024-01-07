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В этом году в Крыму утонуло меньше людей, чем в прошлом - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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В этом году в Крыму утонуло меньше людей, чем в прошлом
В этом году в Крыму утонуло меньше людей, чем в прошлом - РИА Новости Крым, 07.01.2024
В этом году в Крыму утонуло меньше людей, чем в прошлом
В течение 2023 года личный состав Центра ГИМС в Республике Крым провел 1500 патрулирований в местах массового отдыха людей на воде. Так, были проведены... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T16:38
2024-01-07T16:38
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пляжи крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,7 янв - РИА Новости Крым. В течение 2023 года личный состав Центра ГИМС в Республике Крым провел 1500 патрулирований в местах массового отдыха людей на воде. Так, были проведены профилактические мероприятия по недопущению гибели людей на воде, аварий на маломерных судах, аттестации судовладельцев, патрулирование береговой линии, длина которой у Крымского полуострова превышает 2500 км. При этом пригодной для организации пляжного отдыха считаются менее 500 километров, сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Республике Крым. "Все эти мероприятия снизили количество правонарушений, а самое главное - позволили сократить число погибших на 13%", - назвали цифры в Управлении. Профилактика, сообщают в МЧС, проводилась совместно с Правительством Крыма. Ранее корреспондент РИА Новости Крым совершил патрульный рейд совместно с инспекторами ГИМС. Прочитать о том, как это было, можно в нашем материале.Читайте по теме:Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минДевушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок
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гу мчс рф по республике крым, пляжи крыма, крым, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), туризм в крыму, черное море
В этом году в Крыму утонуло меньше людей, чем в прошлом

Работа сотрудников ГИМС позволила снизить количество погибших на воде в Крыму

16:38 07.01.2024
 
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Знак купание запрещено - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ,7 янв - РИА Новости Крым. В течение 2023 года личный состав Центра ГИМС в Республике Крым провел 1500 патрулирований в местах массового отдыха людей на воде. Так, были проведены профилактические мероприятия по недопущению гибели людей на воде, аварий на маломерных судах, аттестации судовладельцев, патрулирование береговой линии, длина которой у Крымского полуострова превышает 2500 км. При этом пригодной для организации пляжного отдыха считаются менее 500 километров, сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Республике Крым.
"Все эти мероприятия снизили количество правонарушений, а самое главное - позволили сократить число погибших на 13%", - назвали цифры в Управлении. Профилактика, сообщают в МЧС, проводилась совместно с Правительством Крыма.

"К началу купального сезона органами местного самоуправления был оборудован 391 пляж, на которых обеспечивали безопасность 1344 матроса-спасателя", - говорится в материале.

Ранее корреспондент РИА Новости Крым совершил патрульный рейд совместно с инспекторами ГИМС. Прочитать о том, как это было, можно в нашем материале.
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ГУ МЧС РФ по Республике КрымПляжи КрымаКрымГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России)Туризм в КрымуЧерное море
 
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