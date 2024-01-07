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В этом году в Крыму утонуло меньше людей, чем в прошлом

В этом году в Крыму утонуло меньше людей, чем в прошлом - РИА Новости Крым, 07.01.2024

В этом году в Крыму утонуло меньше людей, чем в прошлом

В течение 2023 года личный состав Центра ГИМС в Республике Крым провел 1500 патрулирований в местах массового отдыха людей на воде. Так, были проведены... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T16:38

2024-01-07T16:38

2024-01-07T16:38

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ,7 янв - РИА Новости Крым. В течение 2023 года личный состав Центра ГИМС в Республике Крым провел 1500 патрулирований в местах массового отдыха людей на воде. Так, были проведены профилактические мероприятия по недопущению гибели людей на воде, аварий на маломерных судах, аттестации судовладельцев, патрулирование береговой линии, длина которой у Крымского полуострова превышает 2500 км. При этом пригодной для организации пляжного отдыха считаются менее 500 километров, сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Республике Крым. "Все эти мероприятия снизили количество правонарушений, а самое главное - позволили сократить число погибших на 13%", - назвали цифры в Управлении. Профилактика, сообщают в МЧС, проводилась совместно с Правительством Крыма. Ранее корреспондент РИА Новости Крым совершил патрульный рейд совместно с инспекторами ГИМС. Прочитать о том, как это было, можно в нашем материале.Читайте по теме:Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минДевушку на доске унесло из Коктебеля в другой поселок

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черное море

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