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Купался с друзьями и пропал – на реке Кубань второй день ищут ребенка

Купался с друзьями и пропал – на реке Кубань второй день ищут ребенка - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Купался с друзьями и пропал – на реке Кубань второй день ищут ребенка

Спасатели ищут пропавшего подростка в районе реки Кубань. Как сообщает официальный Telegram-канал краснодарского отряда "Кубань-Спас", мальчик пропал вечером в... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T13:56

2024-06-04T13:56

2024-06-04T13:56

краснодарский край

кубань

происшествия

дети

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Спасатели ищут пропавшего подростка в районе реки Кубань. Как сообщает официальный Telegram-канал краснодарского отряда "Кубань-Спас", мальчик пропал вечером в понедельник во время купания.По данным отряда, ребенок купался с друзьями в районе Краснодарского лесопарка, зашел в воду и исчез из виду. Сигнал о происшествии поступил спасателям 3 июня около 18:03. Сразу были организованы поисково-спасательные работы.В зоне поиска также работают специалисты Службы спасения, МЧС и правоохранители. Всего в операции участвуют 19 человек и девять единиц техники.В конце мая в следственном управлении СК России по республике Адыгея сообщали о безвестной пропаже на реке Кубань двух человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спаслиВ Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедийЧетыре дня поисков: в Судаке нашли утонувшего мужчину

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, происшествия, дети, общество, новости