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Купался с друзьями и пропал – на реке Кубань второй день ищут ребенка - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Купался с друзьями и пропал – на реке Кубань второй день ищут ребенка
Купался с друзьями и пропал – на реке Кубань второй день ищут ребенка - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Купался с друзьями и пропал – на реке Кубань второй день ищут ребенка
Спасатели ищут пропавшего подростка в районе реки Кубань. Как сообщает официальный Telegram-канал краснодарского отряда "Кубань-Спас", мальчик пропал вечером в... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T13:56
2024-06-04T13:56
краснодарский край
кубань
происшествия
дети
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Спасатели ищут пропавшего подростка в районе реки Кубань. Как сообщает официальный Telegram-канал краснодарского отряда "Кубань-Спас", мальчик пропал вечером в понедельник во время купания.По данным отряда, ребенок купался с друзьями в районе Краснодарского лесопарка, зашел в воду и исчез из виду. Сигнал о происшествии поступил спасателям 3 июня около 18:03. Сразу были организованы поисково-спасательные работы.В зоне поиска также работают специалисты Службы спасения, МЧС и правоохранители. Всего в операции участвуют 19 человек и девять единиц техники.В конце мая в следственном управлении СК России по республике Адыгея сообщали о безвестной пропаже на реке Кубань двух человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спаслиВ Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедийЧетыре дня поисков: в Судаке нашли утонувшего мужчину
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4.7
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РИА Новости Крым
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4.7
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краснодарский край, кубань, происшествия, дети, общество, новости
Купался с друзьями и пропал – на реке Кубань второй день ищут ребенка

Спасатели и водолазы ищут пропавшего на реке Кубань подростка

13:56 04.06.2024
 
© Telegram-канал краснодарского отряда "Кубань-Спас"Спасатели и водолазы ищут пропавшего на реке Кубань подростка
Спасатели и водолазы ищут пропавшего на реке Кубань подростка
© Telegram-канал краснодарского отряда "Кубань-Спас"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Спасатели ищут пропавшего подростка в районе реки Кубань. Как сообщает официальный Telegram-канал краснодарского отряда "Кубань-Спас", мальчик пропал вечером в понедельник во время купания.
По данным отряда, ребенок купался с друзьями в районе Краснодарского лесопарка, зашел в воду и исчез из виду. Сигнал о происшествии поступил спасателям 3 июня около 18:03. Сразу были организованы поисково-спасательные работы.
"На данный момент продолжается тщательное обследование береговой линии и акватории реки Кубань с привлечением водолазов. Поисковые работы охватывают территорию от места происшествия до станицы Елизаветинская", - сказано в сообщении.
В зоне поиска также работают специалисты Службы спасения, МЧС и правоохранители. Всего в операции участвуют 19 человек и девять единиц техники.
В конце мая в следственном управлении СК России по республике Адыгея сообщали о безвестной пропаже на реке Кубань двух человек.
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