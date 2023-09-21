https://crimea.ria.ru/20230921/kupalnyy-sezon-v-krymu-i-sevastopole-41-chelovek-utonul-28-spasli-1131558118.html
Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли
Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли
Летний купальный сезон в Крыму и Севастополе завершился. Сколько человек утонули и по какой причине, а также скольких удалось спасти, РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T07:26
2023-09-21T07:26
2023-09-21T07:26
эксклюзивы риа новости крым
крым
отдых в крыму
происшествия
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
гу мчс россии по севастополю
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118615260_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_fb424e9c0b15033af327a589488aad96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Летний купальный сезон в Крыму и Севастополе завершился. Сколько человек утонули и по какой причине, а также скольких удалось спасти, РИА Новости Крым рассказали в ГУ МЧС России по Республике Крым, а также по городу Севастополю.По данным ведомства, благодаря спасателям в Крыму удалось сохранить жизнь 18 отдыхающим, в том числе одному ребенку. В Севастополе, по информации пресс-службы регионального управления МЧС, спасены 10 человек, из них четверо детей. Все они отдыхали на официальных, оборудованных пляжах, где дежурили спасатели и имелось необходимое оборудование."По причине беспечности со стороны граждан в Севастополе за купальный сезон на воде погибли 16 человек, из них один ребенок", – рассказали в ГУ МЧС России по городу Севастополю.В Крыму, по данным МЧС, утонули 25 взрослых.Анализ причин гибели людей на водных объектах показал, что 67,7% из них утонули в будние дни, на выходных не удалось спасти 32,3% пострадавших. Большая часть погибших – это отдыхающие в возрасте от 45 лет и старше. На втором месте по числу утонувших люди 30-45 лет, на третьем – 18-30 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонулЖенщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в КрымуВ Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118615260_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f9573321812851a46a674a3e9993eadb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
крым, отдых в крыму, происшествия, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, гу мчс россии по севастополю, статистика
Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли
МЧС: за купальный сезон в Крыму и Севастополе на воде погиб 41 человек и 28 удалось спасти
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Летний купальный сезон в Крыму и Севастополе завершился. Сколько человек утонули и по какой причине, а также скольких удалось спасти, РИА Новости Крым рассказали в ГУ МЧС России по Республике Крым, а также по городу Севастополю.
"Больше всего происшествий на водных объектах произошло в городских округах Евпатория, Феодосия, Ялта, Алушта и в Ленинском районе", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По данным ведомства, благодаря спасателям в Крыму удалось сохранить жизнь 18 отдыхающим, в том числе одному ребенку. В Севастополе, по информации пресс-службы регионального управления МЧС, спасены 10 человек, из них четверо детей. Все они отдыхали на официальных, оборудованных пляжах, где дежурили спасатели и имелось необходимое оборудование.
"По причине беспечности со стороны граждан в Севастополе за купальный сезон на воде погибли 16 человек, из них один ребенок", – рассказали в ГУ МЧС России по городу Севастополю.
В Крыму, по данным МЧС, утонули 25 взрослых.
"Чаще всего к трагедии приводят такие причины, как состояние алкогольного опьянения (42%), заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, отсутствие присмотра за детьми", – объяснили в ведомстве.
Анализ причин гибели людей на водных объектах показал, что 67,7% из них утонули в будние дни, на выходных не удалось спасти 32,3% пострадавших. Большая часть погибших – это отдыхающие в возрасте от 45 лет и старше. На втором месте по числу утонувших люди 30-45 лет, на третьем – 18-30 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым: