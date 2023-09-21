https://crimea.ria.ru/20230921/kupalnyy-sezon-v-krymu-i-sevastopole-41-chelovek-utonul-28-spasli-1131558118.html

Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли

Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли

Летний купальный сезон в Крыму и Севастополе завершился. Сколько человек утонули и по какой причине, а также скольких удалось спасти, РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T07:26

2023-09-21T07:26

2023-09-21T07:26

эксклюзивы риа новости крым

крым

отдых в крыму

происшествия

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

гу мчс россии по севастополю

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118615260_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_fb424e9c0b15033af327a589488aad96.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Летний купальный сезон в Крыму и Севастополе завершился. Сколько человек утонули и по какой причине, а также скольких удалось спасти, РИА Новости Крым рассказали в ГУ МЧС России по Республике Крым, а также по городу Севастополю.По данным ведомства, благодаря спасателям в Крыму удалось сохранить жизнь 18 отдыхающим, в том числе одному ребенку. В Севастополе, по информации пресс-службы регионального управления МЧС, спасены 10 человек, из них четверо детей. Все они отдыхали на официальных, оборудованных пляжах, где дежурили спасатели и имелось необходимое оборудование."По причине беспечности со стороны граждан в Севастополе за купальный сезон на воде погибли 16 человек, из них один ребенок", – рассказали в ГУ МЧС России по городу Севастополю.В Крыму, по данным МЧС, утонули 25 взрослых.Анализ причин гибели людей на водных объектах показал, что 67,7% из них утонули в будние дни, на выходных не удалось спасти 32,3% пострадавших. Большая часть погибших – это отдыхающие в возрасте от 45 лет и старше. На втором месте по числу утонувших люди 30-45 лет, на третьем – 18-30 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонулЖенщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в КрымуВ Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

крым, отдых в крыму, происшествия, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, гу мчс россии по севастополю, статистика