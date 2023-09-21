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Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли
Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли
Летний купальный сезон в Крыму и Севастополе завершился. Сколько человек утонули и по какой причине, а также скольких удалось спасти, РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T07:26
2023-09-21T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Летний купальный сезон в Крыму и Севастополе завершился. Сколько человек утонули и по какой причине, а также скольких удалось спасти, РИА Новости Крым рассказали в ГУ МЧС России по Республике Крым, а также по городу Севастополю.По данным ведомства, благодаря спасателям в Крыму удалось сохранить жизнь 18 отдыхающим, в том числе одному ребенку. В Севастополе, по информации пресс-службы регионального управления МЧС, спасены 10 человек, из них четверо детей. Все они отдыхали на официальных, оборудованных пляжах, где дежурили спасатели и имелось необходимое оборудование."По причине беспечности со стороны граждан в Севастополе за купальный сезон на воде погибли 16 человек, из них один ребенок", – рассказали в ГУ МЧС России по городу Севастополю.В Крыму, по данным МЧС, утонули 25 взрослых.Анализ причин гибели людей на водных объектах показал, что 67,7% из них утонули в будние дни, на выходных не удалось спасти 32,3% пострадавших. Большая часть погибших – это отдыхающие в возрасте от 45 лет и старше. На втором месте по числу утонувших люди 30-45 лет, на третьем – 18-30 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии 69-летний рыбак спасал лодку и едва не утонулЖенщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в КрымуВ Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Купальный сезон в Крыму и Севастополе: 41 человек утонул, 28 спасли

МЧС: за купальный сезон в Крыму и Севастополе на воде погиб 41 человек и 28 удалось спасти

07:26 21.09.2023
 
Спасательный круг
Спасательный круг
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Летний купальный сезон в Крыму и Севастополе завершился. Сколько человек утонули и по какой причине, а также скольких удалось спасти, РИА Новости Крым рассказали в ГУ МЧС России по Республике Крым, а также по городу Севастополю.

"Больше всего происшествий на водных объектах произошло в городских округах Евпатория, Феодосия, Ялта, Алушта и в Ленинском районе", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По данным ведомства, благодаря спасателям в Крыму удалось сохранить жизнь 18 отдыхающим, в том числе одному ребенку. В Севастополе, по информации пресс-службы регионального управления МЧС, спасены 10 человек, из них четверо детей. Все они отдыхали на официальных, оборудованных пляжах, где дежурили спасатели и имелось необходимое оборудование.
"По причине беспечности со стороны граждан в Севастополе за купальный сезон на воде погибли 16 человек, из них один ребенок", – рассказали в ГУ МЧС России по городу Севастополю.
В Крыму, по данным МЧС, утонули 25 взрослых.

"Чаще всего к трагедии приводят такие причины, как состояние алкогольного опьянения (42%), заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, отсутствие присмотра за детьми", – объяснили в ведомстве.

Анализ причин гибели людей на водных объектах показал, что 67,7% из них утонули в будние дни, на выходных не удалось спасти 32,3% пострадавших. Большая часть погибших – это отдыхающие в возрасте от 45 лет и старше. На втором месте по числу утонувших люди 30-45 лет, на третьем – 18-30 лет.
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