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В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера
В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера - РИА Новости Крым, 16.08.2023
В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера
Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" спасли мужчину и ребенка, оказавшихся в воде в результате опрокидывания лодки. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T19:22
2023-08-16T19:22
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" спасли мужчину и ребенка, оказавшихся в воде в результате опрокидывания лодки.По данным МЧС РК, в среду в акватории Черного моря в районе поселка Николаевка Симферопольского района проводились учения "КРЫМ-СПАС" по беспарашютному десантированию. Для обеспечения безопасности спасателей была привлечена дежурная смена Евпаторийского отряда "КРЫМ-СПАС". Обеспечивая наблюдение за тренировками, спасатели обнаружили в акватории маломерное судно с мужчиной и ребенком, 2012 года рождения. Лодка находилась на расстоянии около 3 километров от берега, при волнении моря около 2 баллов. Подплыв к ним, сотрудники чрезвычайного ведомства предупредили о возможных рисках при таком волнении моря. Спустя некоторое время спасатели видели, что катер перевернут. Рядом в воде в спасательных жилетах находились мужчина и ребенок, которые подавали сигналы о помощи. Оперативно прибыв к пострадавшим, сотрудники "КРЫМ-СПАС" извлекли их из воды и эвакуировали в безопасное место. В медицинской помощи никто из них не нуждался.
https://crimea.ria.ru/20230813/chp-v-rayone-mysa-tarkhankut-stolknulis-dva-katera-1130712065.html
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мчс крыма, евпатория, николаевка, происшествия, новости крыма, крым, новости

В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера

19:22 16.08.2023
 
© Пресс-служба МЧС РКСотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" спасли мужчину и ребенка
Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда КРЫМ-СПАС спасли мужчину и ребенка
© Пресс-служба МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" спасли мужчину и ребенка, оказавшихся в воде в результате опрокидывания лодки.
По данным МЧС РК, в среду в акватории Черного моря в районе поселка Николаевка Симферопольского района проводились учения "КРЫМ-СПАС" по беспарашютному десантированию. Для обеспечения безопасности спасателей была привлечена дежурная смена Евпаторийского отряда "КРЫМ-СПАС". Обеспечивая наблюдение за тренировками, спасатели обнаружили в акватории маломерное судно с мужчиной и ребенком, 2012 года рождения. Лодка находилась на расстоянии около 3 километров от берега, при волнении моря около 2 баллов. Подплыв к ним, сотрудники чрезвычайного ведомства предупредили о возможных рисках при таком волнении моря.
Спустя некоторое время спасатели видели, что катер перевернут. Рядом в воде в спасательных жилетах находились мужчина и ребенок, которые подавали сигналы о помощи.
Оперативно прибыв к пострадавшим, сотрудники "КРЫМ-СПАС" извлекли их из воды и эвакуировали в безопасное место. В медицинской помощи никто из них не нуждался.
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