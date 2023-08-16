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В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера

В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера - РИА Новости Крым, 16.08.2023

В Крыму спасли мужчину с ребенком с затонувшего катера

Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" спасли мужчину и ребенка, оказавшихся в воде в результате опрокидывания лодки. РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T19:22

2023-08-16T19:22

2023-08-16T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" спасли мужчину и ребенка, оказавшихся в воде в результате опрокидывания лодки.По данным МЧС РК, в среду в акватории Черного моря в районе поселка Николаевка Симферопольского района проводились учения "КРЫМ-СПАС" по беспарашютному десантированию. Для обеспечения безопасности спасателей была привлечена дежурная смена Евпаторийского отряда "КРЫМ-СПАС". Обеспечивая наблюдение за тренировками, спасатели обнаружили в акватории маломерное судно с мужчиной и ребенком, 2012 года рождения. Лодка находилась на расстоянии около 3 километров от берега, при волнении моря около 2 баллов. Подплыв к ним, сотрудники чрезвычайного ведомства предупредили о возможных рисках при таком волнении моря. Спустя некоторое время спасатели видели, что катер перевернут. Рядом в воде в спасательных жилетах находились мужчина и ребенок, которые подавали сигналы о помощи. Оперативно прибыв к пострадавшим, сотрудники "КРЫМ-СПАС" извлекли их из воды и эвакуировали в безопасное место. В медицинской помощи никто из них не нуждался.

https://crimea.ria.ru/20230813/chp-v-rayone-mysa-tarkhankut-stolknulis-dva-katera-1130712065.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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