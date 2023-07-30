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Четыре дня поисков: в Судаке нашли утонувшего мужчину
Четыре дня поисков: в Судаке нашли утонувшего мужчину - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Четыре дня поисков: в Судаке нашли утонувшего мужчину
В Крыму близ мыса Меганом спасатели нашли тело мужчины, которого искали несколько дней. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T16:00
2023-07-30T16:00
2023-07-30T16:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму близ мыса Меганом спасатели нашли тело мужчины, которого искали несколько дней. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС республики.По данным ведомства, мужчина пропал 27 июля во время купания возле мыса Меганом. Прибывшие по сигналу спасатели не могли вести поиски под водой из-за сильного волнения на море.В течение двух суток спасатели беспрерывно обследовали берег, разделившись на несколько групп, а также визуально наблюдали за поверхностью моря. Поиск результатов не дал.Утром в субботу, как только позволили погодные условия, спасатели на маломерном судне вышли в Капсельскую бухту для продолжения поисков. Специалисты обследовали всю прибрежную полосу от горы Алчак в сторону Меганома. Тело мужчины обнаружили на четвертый день поисков.Как сообщалось ранее, в Судаке идут поиски пропавшего во время купания молодого человека. Он пошел купаться в шторм в неположенном месте и пропал.Читайте также на РИА Новости Крым:Купание в запрещенном месте в шторм: в море у Судака пропал туристВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеВ Севастополе на пляже "Омега" утонул 7-летний ребенок
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РИА Новости Крым
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крым, судак, происшествия, мчс крыма, новости крыма, общество, черное море
Четыре дня поисков: в Судаке нашли утонувшего мужчину
МЧС: в Крыму у мыса Меганом нашли тело утонувшего четыре дня назад мужчины
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму близ мыса Меганом спасатели нашли тело мужчины, которого искали несколько дней. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС республики.
"В 09:25 в бухте Капсель водолазной группой обнаружено тело погибшего мужчины, которое было транспортировано к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина пошел купаться в непредусмотренном для этого месте во время сильного волнения, именно это стоило ему жизни", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина пропал 27 июля во время купания возле мыса Меганом. Прибывшие по сигналу спасатели не могли вести поиски под водой из-за сильного волнения на море.
В течение двух суток спасатели беспрерывно обследовали берег, разделившись на несколько групп, а также визуально наблюдали за поверхностью моря. Поиск результатов не дал.
Утром в субботу, как только позволили погодные условия, спасатели на маломерном судне вышли в Капсельскую бухту для продолжения поисков. Специалисты обследовали всю прибрежную полосу от горы Алчак в сторону Меганома. Тело мужчины обнаружили на четвертый день поисков.
Как сообщалось ранее, в Судаке идут поиски пропавшего во время купания
молодого человека. Он пошел купаться в шторм в неположенном месте и пропал.
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