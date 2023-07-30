https://crimea.ria.ru/20230730/chetyre-dnya-poiskov-v-sudake-nashli-utonuvshego-muzhchinu-1130421141.html

Четыре дня поисков: в Судаке нашли утонувшего мужчину

Четыре дня поисков: в Судаке нашли утонувшего мужчину - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Четыре дня поисков: в Судаке нашли утонувшего мужчину

В Крыму близ мыса Меганом спасатели нашли тело мужчины, которого искали несколько дней. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T16:00

2023-07-30T16:00

2023-07-30T16:00

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Крыму близ мыса Меганом спасатели нашли тело мужчины, которого искали несколько дней. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС республики.По данным ведомства, мужчина пропал 27 июля во время купания возле мыса Меганом. Прибывшие по сигналу спасатели не могли вести поиски под водой из-за сильного волнения на море.В течение двух суток спасатели беспрерывно обследовали берег, разделившись на несколько групп, а также визуально наблюдали за поверхностью моря. Поиск результатов не дал.Утром в субботу, как только позволили погодные условия, спасатели на маломерном судне вышли в Капсельскую бухту для продолжения поисков. Специалисты обследовали всю прибрежную полосу от горы Алчак в сторону Меганома. Тело мужчины обнаружили на четвертый день поисков.Как сообщалось ранее, в Судаке идут поиски пропавшего во время купания молодого человека. Он пошел купаться в шторм в неположенном месте и пропал.Читайте также на РИА Новости Крым:Купание в запрещенном месте в шторм: в море у Судака пропал туристВ СК рассказали подробности гибели женщины в море в СевастополеВ Севастополе на пляже "Омега" утонул 7-летний ребенок

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судак

черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, происшествия, мчс крыма, новости крыма, общество, черное море