https://crimea.ria.ru/20240615/v-moskve-shkolnitsa-utonula-v-prudu-1138143633.html

В Москве школьница утонула в пруду

В Москве школьница утонула в пруду - РИА Новости Крым, 15.06.2024

В Москве школьница утонула в пруду

Школьница утонула в пруду в одном из районов Москвы, прокуратура контролирует установление обстоятельств ее гибели, сообщается в Telegram-канале московской... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T19:47

2024-06-15T19:47

2024-06-15T20:08

москва

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дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Школьница утонула в пруду в одном из районов Москвы, прокуратура контролирует установление обстоятельств ее гибели, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.Накануне В Феодосии едва не утонула 95-летняя женщина. Ей на помощь вовремя подоспел спасатель.Ранее в МЧС России сообщали, что с начала лета на воде погибли 178 человек, спасены в водоемах 42 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма спасена прогулочная лодка с пассажирамиЧетверо детей спасены на Тайганском водохранилище в КрымуС дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, новости, прокуратура москвы, дети