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В Москве школьница утонула в пруду - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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В Москве школьница утонула в пруду
В Москве школьница утонула в пруду - РИА Новости Крым, 15.06.2024
В Москве школьница утонула в пруду
Школьница утонула в пруду в одном из районов Москвы, прокуратура контролирует установление обстоятельств ее гибели, сообщается в Telegram-канале московской... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T19:47
2024-06-15T20:08
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Школьница утонула в пруду в одном из районов Москвы, прокуратура контролирует установление обстоятельств ее гибели, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.Накануне В Феодосии едва не утонула 95-летняя женщина. Ей на помощь вовремя подоспел спасатель.Ранее в МЧС России сообщали, что с начала лета на воде погибли 178 человек, спасены в водоемах 42 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма спасена прогулочная лодка с пассажирамиЧетверо детей спасены на Тайганском водохранилище в КрымуС дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков
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РИА Новости Крым
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москва, происшествия, новости, прокуратура москвы, дети
В Москве школьница утонула в пруду

Школьница утонула в пруду в Москве

19:47 15.06.2024 (обновлено: 20:08 15.06.2024)
 
© Прокуратура МосквыШкольница утонула в пруду в Москве
Школьница утонула в пруду в Москве
© Прокуратура Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Школьница утонула в пруду в одном из районов Москвы, прокуратура контролирует установление обстоятельств ее гибели, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели 12-летней девочки на западе Москвы. По предварительной информации, малолетняя вместе с подругой пошли купаться в пруду в районе Солнцево. Девочка ушла под воду и не смогла самостоятельно выплыть, ее подруга обратилась за помощью", – говорится в сообщении.
Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Накануне В Феодосии едва не утонула 95-летняя женщина. Ей на помощь вовремя подоспел спасатель.
Ранее в МЧС России сообщали, что с начала лета на воде погибли 178 человек, спасены в водоемах 42 человека.
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