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В Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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В Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски
В Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски - РИА Новости Крым, 28.05.2024
В Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски
В Адыгее на реке Кубань без вести пропали два человека, ведутся поиски. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике. РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T19:13
2024-05-28T19:14
республика адыгея
кубань
происшествия
общество
стихия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Адыгее на реке Кубань без вести пропали два человека, ведутся поиски. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.ЧП произошло в ауле Старобжегокай Тахтамукайского района Адыгеи на территории СНТ "Здоровье" в ночь на 28 мая. Предварительно установлено, что двое девушек и парень распивали спиртные напитки на берегу реки Кубань и купались. Когда одна из девушек находилась в воде, ее стало уносить течением. Двое других отдыхавших попытались ее спасти, но тоже оказались во власти стихии.Сейчас без вести пропавших ищут в прибрежной зоне, опрашиваются очевидцы. По факту произошедшего районный отдел СК начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.В феврале в Таганрогском заливе Азовского моря были спасены подростки, которых на льдине унесло на 100 метров от берега. 15 января труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура организовала проверку из-за падения девочки с горы в ФеодосииМать с маленьким сыном утонули в пруду в Белогорском районе КрымаВ Феодосии отдыхающих унесло в море на доске
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РИА Новости Крым
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республика адыгея, кубань, происшествия, общество, стихия, краснодарский край, новости
В Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски

В Адыгее ищут унесенных течением реки Кубань двух человек – Следком

19:13 28.05.2024 (обновлено: 19:14 28.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасательный круг
Спасательный круг - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Адыгее на реке Кубань без вести пропали два человека, ведутся поиски. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.
ЧП произошло в ауле Старобжегокай Тахтамукайского района Адыгеи на территории СНТ "Здоровье" в ночь на 28 мая.
Предварительно установлено, что двое девушек и парень распивали спиртные напитки на берегу реки Кубань и купались. Когда одна из девушек находилась в воде, ее стало уносить течением. Двое других отдыхавших попытались ее спасти, но тоже оказались во власти стихии.
"На крики о помощи вышел проживавший неподалеку от места мужчина, который смог помочь выбраться на берег парню и девушке. Мужчину, спасшего двоих человек, и вторую девушку унесло течением реки", – рассказали в ведомстве.
Сейчас без вести пропавших ищут в прибрежной зоне, опрашиваются очевидцы. По факту произошедшего районный отдел СК начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В феврале в Таганрогском заливе Азовского моря были спасены подростки, которых на льдине унесло на 100 метров от берега. 15 января труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи.
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Республика АдыгеяКубаньПроисшествияОбществоСтихияКраснодарский крайНовости
 
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