https://crimea.ria.ru/20240528/v-adygee-reka-kuban-unesla-dvoikh-chelovek--vedutsya-poiski-1137667149.html

В Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски

В Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски - РИА Новости Крым, 28.05.2024

В Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски

В Адыгее на реке Кубань без вести пропали два человека, ведутся поиски. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике. РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T19:13

2024-05-28T19:13

2024-05-28T19:14

республика адыгея

кубань

происшествия

общество

стихия

краснодарский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Адыгее на реке Кубань без вести пропали два человека, ведутся поиски. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.ЧП произошло в ауле Старобжегокай Тахтамукайского района Адыгеи на территории СНТ "Здоровье" в ночь на 28 мая. Предварительно установлено, что двое девушек и парень распивали спиртные напитки на берегу реки Кубань и купались. Когда одна из девушек находилась в воде, ее стало уносить течением. Двое других отдыхавших попытались ее спасти, но тоже оказались во власти стихии.Сейчас без вести пропавших ищут в прибрежной зоне, опрашиваются очевидцы. По факту произошедшего районный отдел СК начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.В феврале в Таганрогском заливе Азовского моря были спасены подростки, которых на льдине унесло на 100 метров от берега. 15 января труп неизвестного мужчины извлекли из реки спасатели в центре Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура организовала проверку из-за падения девочки с горы в ФеодосииМать с маленьким сыном утонули в пруду в Белогорском районе КрымаВ Феодосии отдыхающих унесло в море на доске

республика адыгея

кубань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, кубань, происшествия, общество, стихия, краснодарский край, новости