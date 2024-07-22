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В Севастополе утонул пожилой турист из Петербурга
В Севастополе утонул пожилой турист из Петербурга - РИА Новости Крым, 22.07.2024
В Севастополе утонул пожилой турист из Петербурга
В Севастополе в минувшие выходные во время купания в море утонул 71-летний турист из Санкт Петербурга, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T13:55
2024-07-22T13:55
2024-07-22T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в минувшие выходные во время купания в море утонул 71-летний турист из Санкт Петербурга, сообщает региональный главк МЧС.В воскресенье на пляже "Яшмовый" 39-летний мужчина прыгнул в воду со скалы и травмировал позвоночник. Пострадавшего госпитализировали.Ранее в Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне жилого комплекса. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с сапбордамиДело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил судРост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, происшествия, мчс севастополя, новости крыма, крым
В Севастополе утонул пожилой турист из Петербурга
В Севастополе утонул 71-летний отдыхающий из Санкт-Петербурга – МЧС