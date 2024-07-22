https://crimea.ria.ru/20240722/v-sevastopole-utonul-pozhiloy-turist-iz-peterburga-1139045800.html

В Севастополе утонул пожилой турист из Петербурга

В Севастополе утонул пожилой турист из Петербурга - РИА Новости Крым, 22.07.2024

В Севастополе утонул пожилой турист из Петербурга

В Севастополе в минувшие выходные во время купания в море утонул 71-летний турист из Санкт Петербурга, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T13:55

2024-07-22T13:55

2024-07-22T13:55

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в минувшие выходные во время купания в море утонул 71-летний турист из Санкт Петербурга, сообщает региональный главк МЧС.В воскресенье на пляже "Яшмовый" 39-летний мужчина прыгнул в воду со скалы и травмировал позвоночник. Пострадавшего госпитализировали.Ранее в Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне жилого комплекса. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Унесенные ветром: в Крыму растет число происшествий с сапбордамиДело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил судРост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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