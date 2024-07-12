https://crimea.ria.ru/20240712/v-krymu-10-letnyaya-devochka-utonula-v-basseyne--1138797489.html

В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне

В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне

В Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T14:48

2024-07-12T14:48

2024-07-12T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Задержан подозреваемый. Им оказался житель Белогорского района Крыма, прибывший в Ялту на заработки. По устной договоренности с собственником дома он неофициально установил таксу за посещение бассейна, но не организовал никаких мер безопасности на объекте. По месту проживания задержанного и месту жительства его помощника, который также незаконно взимал плату с отдыхающих, проведены обыски.Прокуратура Крыма проводит проверку по факту произошедшего. Как сообщили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, а также соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних. Прокуратура республики также взяла на контроль расследование данного уголовного дела.

https://crimea.ria.ru/20240629/rost-statistiki-skolko-vzroslykh-i-detey-utonuli-v-krymu-v-etom-godu-1138431914.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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