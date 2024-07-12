Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240712/v-krymu-10-letnyaya-devochka-utonula-v-basseyne--1138797489.html
В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне
В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне
В Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T14:48
2024-07-12T14:59
крым
происшествия
дети
ялта
крымский следком
прокуратура республики крым
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138797948_6:0:1236:692_1920x0_80_0_0_2368881eded9457c5dc282811673850e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Задержан подозреваемый. Им оказался житель Белогорского района Крыма, прибывший в Ялту на заработки. По устной договоренности с собственником дома он неофициально установил таксу за посещение бассейна, но не организовал никаких мер безопасности на объекте. По месту проживания задержанного и месту жительства его помощника, который также незаконно взимал плату с отдыхающих, проведены обыски.Прокуратура Крыма проводит проверку по факту произошедшего. Как сообщили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, а также соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних. Прокуратура республики также взяла на контроль расследование данного уголовного дела.
https://crimea.ria.ru/20240629/rost-statistiki-skolko-vzroslykh-i-detey-utonuli-v-krymu-v-etom-godu-1138431914.html
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138797948_159:0:1082:692_1920x0_80_0_0_95ae226c40f001177f8823d341337b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, дети, ялта, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне

В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне – возбуждено дело

14:48 12.07.2024 (обновлено: 14:59 12.07.2024)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюВ Ялте 10-летняя девочка утонула в бассейне
В Ялте 10-летняя девочка утонула в бассейне
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Вечером 11 июля 10-летняя девочка, проживающая в жилом комплексе, с разрешения мамы спустилась на первый этаж, где имеется открытый бассейн. Во время купания она внезапно ушла под воду, была извлечена из бассейна отдыхающими, которые оказывали ей экстренную помощь, однако школьница скончалась", - говорится в сообщении.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Задержан подозреваемый. Им оказался житель Белогорского района Крыма, прибывший в Ялту на заработки.
По устной договоренности с собственником дома он неофициально установил таксу за посещение бассейна, но не организовал никаких мер безопасности на объекте. По месту проживания задержанного и месту жительства его помощника, который также незаконно взимал плату с отдыхающих, проведены обыски.
Прокуратура Крыма проводит проверку по факту произошедшего. Как сообщили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, а также соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Прокуратура республики также взяла на контроль расследование данного уголовного дела.
Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
29 июня, 09:01
Рост статистики: сколько взрослых и детей утонули в Крыму в этом году
 
КрымПроисшествиядетиЯлтаКрымский СледкомПрокуратура Республики КрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23Киев готовит провокацию с разрушением дамб двух ГЭС – Захарова
16:13Крымский мост: время ожидания в очереди выросло
16:08В Запорожской области начали строить детскую больницу
16:03Обстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин
15:59В Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet 100 – что известно
15:55Жительнице Крыма грозит тюрьма за фиктивную регистрацию мигрантов
15:54"Невидимая" фортификация: чем удивляют гостей в День крепости Керчь
15:40В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить свет
15:23Хуснуллин призвал активнее привлекать застройщиков в Запорожскую область
15:04В очереди на Крымский мост стоят почти 600 автомобилей - ожидание 2 часа
14:48В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне
14:35Принуждение к войне: о чем говорят итоги саммита НАТО
14:10Хуснуллин оценил работу Бердянского морского порта
13:50Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СК
13:30Почти тонна прекурсоров: крупную нарколабораторию накрыли на Кубани
13:03Насиловал маленькую падчерицу: севастопольцу грозит 25 лет тюрьмы
13:03В очереди на Крымский мост стоят почти 400 машин
12:39При атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагирования
12:17Аномальная жара накроет Крым
12:13Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии
Лента новостейМолния