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В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне
В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне
В Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T14:48
2024-07-12T14:48
2024-07-12T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Задержан подозреваемый. Им оказался житель Белогорского района Крыма, прибывший в Ялту на заработки. По устной договоренности с собственником дома он неофициально установил таксу за посещение бассейна, но не организовал никаких мер безопасности на объекте. По месту проживания задержанного и месту жительства его помощника, который также незаконно взимал плату с отдыхающих, проведены обыски.Прокуратура Крыма проводит проверку по факту произошедшего. Как сообщили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, а также соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних. Прокуратура республики также взяла на контроль расследование данного уголовного дела.
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крым, происшествия, дети, ялта, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне
В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне – возбуждено дело
14:48 12.07.2024 (обновлено: 14:59 12.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Ялте 10-летняя школьница утонула в бассейне, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Вечером 11 июля 10-летняя девочка, проживающая в жилом комплексе, с разрешения мамы спустилась на первый этаж, где имеется открытый бассейн. Во время купания она внезапно ушла под воду, была извлечена из бассейна отдыхающими, которые оказывали ей экстренную помощь, однако школьница скончалась", - говорится в сообщении.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Задержан подозреваемый. Им оказался житель Белогорского района Крыма, прибывший в Ялту на заработки.
По устной договоренности с собственником дома он неофициально установил таксу за посещение бассейна, но не организовал никаких мер безопасности на объекте. По месту проживания задержанного и месту жительства его помощника, который также незаконно взимал плату с отдыхающих, проведены обыски.
Прокуратура Крыма проводит проверку по факту произошедшего. Как сообщили в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, а также соблюдению законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Прокуратура республики также взяла на контроль расследование данного уголовного дела.