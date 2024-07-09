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Дело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил суд - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Дело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил суд
Дело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил суд - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Дело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил суд
В Севастополе вступил в силу приговор по делу бывшего директора аквапарка, где едва не утонул и в последствие получил инвалидность 6-летний ребенок. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T12:01
2024-07-09T12:10
севастополь
происшествия
суд
приговор
аквапарк
прокуратура города севастополя
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вступил в силу приговор по делу бывшего директора аквапарка, где едва не утонул и в последствие получил инвалидность 6-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Происшествие произошло летом 2022 года. 6-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию бассейна для взрослых, в отсутствие спасателя-инструктора прыгнул с бортика и утонул. У ребенка наступила клиническая смерть, его извлекли из воды другие посетители. Первую медпомощь работники парка ему не оказали. Реанимировала мальчика вовремя подоспевшая скорая помощь. В итоге ребенок получил инвалидность. Директор аквапарка ранее был признан судом виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приговорен к двум годам принудительных работ в спеццентре под присмотром конвоя.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, адвокат обжаловал приговор, настаивая на оправдании осужденного. Однако Севастопольский городской суд с учетом доводов прокурора отклонил апелляционную жалобу.В прокуратуре добавили, что речь идет об аквапарке "Зурбаган". Надзорное ведомство контролировало ход расследования. Руководство аквапарка оказывало финансовую помощь в организации лечения и реабилитации пострадавшего малыша.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, происшествия, суд, приговор, аквапарк, прокуратура города севастополя, крымский следком
Дело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил суд

В Севастополе суд оставил без изменения решение по делу об утоплении ребенка в аквапарке

12:01 09.07.2024 (обновлено: 12:10 09.07.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вступил в силу приговор по делу бывшего директора аквапарка, где едва не утонул и в последствие получил инвалидность 6-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
Происшествие произошло летом 2022 года. 6-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию бассейна для взрослых, в отсутствие спасателя-инструктора прыгнул с бортика и утонул. У ребенка наступила клиническая смерть, его извлекли из воды другие посетители. Первую медпомощь работники парка ему не оказали. Реанимировала мальчика вовремя подоспевшая скорая помощь. В итоге ребенок получил инвалидность. Директор аквапарка ранее был признан судом виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приговорен к двум годам принудительных работ в спеццентре под присмотром конвоя.

"В ходе следствия были установлены все обстоятельства преступления, приняты меры для организации реабилитации пострадавшего ребенка… В настоящее время приговор суда вступил в законную силу", – сказано в сообщении СК.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, адвокат обжаловал приговор, настаивая на оправдании осужденного. Однако Севастопольский городской суд с учетом доводов прокурора отклонил апелляционную жалобу.
В прокуратуре добавили, что речь идет об аквапарке "Зурбаган". Надзорное ведомство контролировало ход расследования. Руководство аквапарка оказывало финансовую помощь в организации лечения и реабилитации пострадавшего малыша.
СевастопольПроисшествияСудПриговорАквапаркПрокуратура города СевастополяКрымский Следком
 
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