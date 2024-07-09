https://crimea.ria.ru/20240709/delo-ob-utoplenii-rebenka-v-akvaparke-sevastopolya--chto-reshil-sud-1138707668.html

Дело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил суд

Дело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил суд - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Дело об утоплении ребенка в аквапарке Севастополя – что решил суд

В Севастополе вступил в силу приговор по делу бывшего директора аквапарка, где едва не утонул и в последствие получил инвалидность 6-летний ребенок. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T12:01

2024-07-09T12:01

2024-07-09T12:10

севастополь

происшествия

суд

приговор

аквапарк

прокуратура города севастополя

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе вступил в силу приговор по делу бывшего директора аквапарка, где едва не утонул и в последствие получил инвалидность 6-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.Происшествие произошло летом 2022 года. 6-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию бассейна для взрослых, в отсутствие спасателя-инструктора прыгнул с бортика и утонул. У ребенка наступила клиническая смерть, его извлекли из воды другие посетители. Первую медпомощь работники парка ему не оказали. Реанимировала мальчика вовремя подоспевшая скорая помощь. В итоге ребенок получил инвалидность. Директор аквапарка ранее был признан судом виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приговорен к двум годам принудительных работ в спеццентре под присмотром конвоя.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, адвокат обжаловал приговор, настаивая на оправдании осужденного. Однако Севастопольский городской суд с учетом доводов прокурора отклонил апелляционную жалобу.В прокуратуре добавили, что речь идет об аквапарке "Зурбаган". Надзорное ведомство контролировало ход расследования. Руководство аквапарка оказывало финансовую помощь в организации лечения и реабилитации пострадавшего малыша.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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