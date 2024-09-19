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Янина Павленко покинула пост главы администрации Ялты

Янина Павленко покинула пост главы администрации Ялты - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Янина Павленко покинула пост главы администрации Ялты

Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T12:03

2024-09-19T12:03

2024-09-19T12:22

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.Павленко отметила, что в скором времени будет объявлен новый конкурс на замещение должности главы администрации Ялты."Совсем скоро будет объявлен новый конкурс на замещение вакантной должности главы администрации, и я вновь собираюсь принимать в нем участие", - отметила она.Пост главы администрации Ялты Павленко занимала с декабря 2020 года.Янина Павленко родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница Черновицкой области Украины. Работала продавцом, педагогом, экономистом, частным предпринимателем, маркетологом.С 2005 по 2015 годы была директором Завода шампанских вин "Новый свет".С 2015 по 2020-й – генеральным директором "Массандры".В ноябре 2020 года стала первым заместителем главы администрации Ялта, а уже с декабря заняла пост руководителя администрации города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, политика, новости крыма