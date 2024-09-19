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Янина Павленко покинула пост главы администрации Ялты
Янина Павленко покинула пост главы администрации Ялты - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Янина Павленко покинула пост главы администрации Ялты
Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T12:03
2024-09-19T12:03
2024-09-19T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.Павленко отметила, что в скором времени будет объявлен новый конкурс на замещение должности главы администрации Ялты."Совсем скоро будет объявлен новый конкурс на замещение вакантной должности главы администрации, и я вновь собираюсь принимать в нем участие", - отметила она.Пост главы администрации Ялты Павленко занимала с декабря 2020 года.Янина Павленко родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница Черновицкой области Украины. Работала продавцом, педагогом, экономистом, частным предпринимателем, маркетологом.С 2005 по 2015 годы была директором Завода шампанских вин "Новый свет".С 2015 по 2020-й – генеральным директором "Массандры".В ноябре 2020 года стала первым заместителем главы администрации Ялта, а уже с декабря заняла пост руководителя администрации города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, ялта, янина павленко, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, политика, новости крыма
Янина Павленко покинула пост главы администрации Ялты
Янина Павленко сложила полномочия главы администрации Ялты
12:03 19.09.2024 (обновлено: 12:22 19.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
"Сегодня покинула пост главы администрации Ялты в связи с истечением срока полномочий. Сделано много, особенно горжусь теми моментами, когда удалось сделать то, что не удавалось долгие годы. Это и благоустройство территорий, и ремонт дворов и дорог, выделение благоустроенных квартир льготникам, и работа с расселением аварийных домов", - написала она.
Павленко отметила, что в скором времени будет объявлен новый конкурс на замещение должности главы администрации Ялты.
"Совсем скоро будет объявлен новый конкурс на замещение вакантной должности главы администрации, и я вновь собираюсь принимать в нем участие", - отметила она.
Пост главы администрации Ялты Павленко занимала с декабря 2020 года.
Янина Павленко родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница Черновицкой области Украины. Работала продавцом, педагогом, экономистом, частным предпринимателем, маркетологом.
С 2005 по 2015 годы была директором Завода шампанских вин "Новый свет".
С 2015 по 2020-й – генеральным директором "Массандры".
В ноябре 2020 года стала первым заместителем главы администрации Ялта, а уже с декабря заняла пост руководителя администрации города.
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