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Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейк - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейк
Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейк - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейк
В Крыму распространяют фейк об ограничениях на предоставление медицинских услуг в Белогорской центральной больнице. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T10:47
2024-09-19T11:19
центр информационно-психологических операций (ципсо)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму распространяют фейк об ограничениях на предоставление медицинских услуг в Белогорской центральной больнице. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.Министерство здравоохранения Крыма опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях и Telegram-каналах от лица якобы главных врачей.В августе глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об усилении работы центра информационно-психологических операций по распространению фейков. И обратился к крымчанам с просьбой не поддаваться на провокации и не распространять слухи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсОУгроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейкАксенов предупредил о распространении фейков киевскими властями
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центр информационно-психологических операций (ципсо), крым, минздрав крыма, фейк, больница, белогорский район, белогорск, новости крыма, общество
Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейк

Минздрав Крыма опроверг фейк об ограничении на предоставление услуг в больнице Белогорска

10:47 19.09.2024 (обновлено: 11:19 19.09.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы
Машины скорой помощи у больницы - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму распространяют фейк об ограничениях на предоставление медицинских услуг в Белогорской центральной больнице. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
Министерство здравоохранения Крыма опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях и Telegram-каналах от лица якобы главных врачей.
"Все лечебные учреждения Республики Крым, включая Белогорскую центральную районную больницу, работают в обычном режиме. В медицинской организации стабильное энергоснабжение. Также информация о том, что в больнице изъяты генераторы, не соответствует действительности. Руководство медицинской организации продолжает работу", - говорится в сообщении.
В августе глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об усилении работы центра информационно-психологических операций по распространению фейков. И обратился к крымчанам с просьбой не поддаваться на провокации и не распространять слухи.
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