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Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейк

Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейк - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Ограничение работы больницы в Белогорске – новый фейк

В Крыму распространяют фейк об ограничениях на предоставление медицинских услуг в Белогорской центральной больнице. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T10:47

2024-09-19T10:47

2024-09-19T11:19

центр информационно-психологических операций (ципсо)

крым

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больница

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белогорск

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Крыму распространяют фейк об ограничениях на предоставление медицинских услуг в Белогорской центральной больнице. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.Министерство здравоохранения Крыма опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях и Telegram-каналах от лица якобы главных врачей.В августе глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об усилении работы центра информационно-психологических операций по распространению фейков. И обратился к крымчанам с просьбой не поддаваться на провокации и не распространять слухи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсОУгроза захвата заложников в школах – ЦИПсО распространяет новый фейкАксенов предупредил о распространении фейков киевскими властями

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белогорский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр информационно-психологических операций (ципсо), крым, минздрав крыма, фейк, больница, белогорский район, белогорск, новости крыма, общество