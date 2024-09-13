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Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсО - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсО
Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсО - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсО
Крым успешно справился со всем попытками вмешательств извне в период выборной кампании. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр внутренней... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T21:43
2024-09-13T21:43
альберт куршутов
мнения
общество
кибербезопасность
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Крым успешно справился со всем попытками вмешательств извне в период выборной кампании. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр внутренней политики, информации и связи Альберт Куршутов.По его словам, в Крыму работает целый ряд мониторинговых групп, которые следят за информацией в интернете. И при появлении недостоверных данных официальные источники немедленно дают опровержения.При этом, добавил министр, злоумышленники продолжают попытки обмануть граждан и вне рамок выборной кампании. В частности, участились случаи подделки страниц официальных лиц в социальных сетях и мессенджерах.Ресурсы Центральной избирательной комиссии России, в том числе портал Дистанционного электронного голосования, подверглись многочисленным киберататкам с начала избирательного процесса, сообщала ранее глава ЦИК Элла Памфилова. С начала голосования было заблокировано более 4,6 тысячи атак на ресурсы ДЭГ. Почти все – непосредственно на портал голосования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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альберт куршутов, мнения, общество, кибербезопасность, фейк
Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсО

Крым справился со всеми информационными атаками врагов в период выборов – Куршутов

21:43 13.09.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКиберпреступность
Киберпреступность - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Крым успешно справился со всем попытками вмешательств извне в период выборной кампании. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр внутренней политики, информации и связи Альберт Куршутов.
"На мой взгляд, достаточно спокойно прошла кампания – без нарушений. С точки зрения попыток вмешаться извне – наши "друзья" попытки эти не оставляли: были звонки о "минировании", попытки взлома системы и попытки обмана крымчан в сетях. Но ничего из тех инструментов, которые они использовали, никак не смогло повлиять на избирательный процесс", – сказал Куршутов.
По его словам, в Крыму работает целый ряд мониторинговых групп, которые следят за информацией в интернете. И при появлении недостоверных данных официальные источники немедленно дают опровержения.
При этом, добавил министр, злоумышленники продолжают попытки обмануть граждан и вне рамок выборной кампании. В частности, участились случаи подделки страниц официальных лиц в социальных сетях и мессенджерах.

"Подделывают страницы официальных лиц, не стесняются звонить, писать, придумывать определенные легенды. Первое правило: подвергать сомнению любую информацию. Если это звонок в интернете либо сообщение, то не сложно перепроверить хотя бы соответствие номера, который в любом случае отображается", – рекомендует Куршутов.

Ресурсы Центральной избирательной комиссии России, в том числе портал Дистанционного электронного голосования, подверглись многочисленным киберататкам с начала избирательного процесса, сообщала ранее глава ЦИК Элла Памфилова. С начала голосования было заблокировано более 4,6 тысячи атак на ресурсы ДЭГ. Почти все – непосредственно на портал голосования.
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Альберт КуршутовМненияОбществоКибербезопасностьФейк
 
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