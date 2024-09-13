https://crimea.ria.ru/20240913/feyki-o-vyborakh--kak-krym-spravlyalsya-s-atakami-tsipso-1140333023.html

Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсО

Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсО - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Фейки о выборах – как Крым справлялся с атаками ЦИПсО

Крым успешно справился со всем попытками вмешательств извне в период выборной кампании. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр внутренней... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T21:43

2024-09-13T21:43

2024-09-13T21:43

альберт куршутов

мнения

общество

кибербезопасность

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Крым успешно справился со всем попытками вмешательств извне в период выборной кампании. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр внутренней политики, информации и связи Альберт Куршутов.По его словам, в Крыму работает целый ряд мониторинговых групп, которые следят за информацией в интернете. И при появлении недостоверных данных официальные источники немедленно дают опровержения.При этом, добавил министр, злоумышленники продолжают попытки обмануть граждан и вне рамок выборной кампании. В частности, участились случаи подделки страниц официальных лиц в социальных сетях и мессенджерах.Ресурсы Центральной избирательной комиссии России, в том числе портал Дистанционного электронного голосования, подверглись многочисленным киберататкам с начала избирательного процесса, сообщала ранее глава ЦИК Элла Памфилова. С начала голосования было заблокировано более 4,6 тысячи атак на ресурсы ДЭГ. Почти все – непосредственно на портал голосования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альберт куршутов, мнения, общество, кибербезопасность, фейк