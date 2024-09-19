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В Феодосии в четверг целый день будут стрелять
В Феодосии в четверг целый день будут стрелять - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Феодосии в четверг целый день будут стрелять
В четверг в Феодосии проходят учения военных со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T11:36
2024-09-19T11:36
2024-09-19T11:36
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стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В четверг в Феодосии проходят учения военных со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации.Власти призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что в регионе проходят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Возможно полное блокирование административных районов и досмотр людей. В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, учения, армия и флот, стрельба, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии в четверг целый день будут стрелять
В Феодосии в четверг дважды пройдут учебные стрельбы военных