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Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами
Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами
Глава Крыма Сергей Аксенов проверил, как идут учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T12:04
2024-09-19T12:04
2024-09-19T12:07
учения
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов проверил, как идут учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Аксенов напомнил, что военные отрабатывают действия на случай проникновения диверсантов на территорию полуострова. Учения включают в себя в том числе блокировку административных районов и досмотровые мероприятия. Глава республики попросил крымчан соблюдать спокойствие и оказывать содействие при проведении учений.Желтый уровень террористической опасности в Крыму с 5 февраля 2023 года был продлен на неопределенное время.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском мореНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
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учения, сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, министерство обороны рф
Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами
Аксенов проверил ход учений военных и подразделений теробороны в Крыму
12:04 19.09.2024 (обновлено: 12:07 19.09.2024)