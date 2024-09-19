https://crimea.ria.ru/20240919/kak-v-krymu-prokhodyat-masshtabnye-ucheniya-po-borbe-s-diversantami-1140461334.html

Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами

Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Как в Крыму проходят масштабные учения по борьбе с диверсантами

Глава Крыма Сергей Аксенов проверил, как идут учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T12:04

2024-09-19T12:04

2024-09-19T12:07

учения

сергей аксенов

крым

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов проверил, как идут учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Аксенов напомнил, что военные отрабатывают действия на случай проникновения диверсантов на территорию полуострова. Учения включают в себя в том числе блокировку административных районов и досмотровые мероприятия. Глава республики попросил крымчан соблюдать спокойствие и оказывать содействие при проведении учений.Желтый уровень террористической опасности в Крыму с 5 февраля 2023 года был продлен на неопределенное время.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16Оперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском мореНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, министерство обороны рф