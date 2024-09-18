https://crimea.ria.ru/20240918/nebo-nad-krymom-zakryli-bukami-ot-istrebiteley-f-16-1140436943.html

Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16

Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16 - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16

Боевые машины комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" после специальной подготовки готовы к уничтожению и перехвату в небе над Крымом поставленных Киеву... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T15:21

2024-09-18T15:21

2024-09-18T16:00

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Боевые машины комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" после специальной подготовки готовы к уничтожению и перехвату в небе над Крымом поставленных Киеву истребителей F-16. Об этом со ссылкой на командира расчета ПВО группировки войск "Днепр" с позывным Каскад пишет РИА Новости.Сейчас боевая машина под руководством "Каскада" прикрывает небо над Крымом. Пока основные их цели – беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS. По словам военнослужащих, "F-16" пока боятся так глубоко залетать.Командир батареи ЗРК с позывным "Каспля" добавил, что в его подразделении все боевые расчеты полностью укомплектованы и обучены.29 августа на Украине уже потерпел крушение один самолет F-16. Причиной аварии назвали ошибку пилота, были также предположения, что истребитель дружественным огнем сбили свои же ПВО.После этого инцидента глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука*.* внесен в перечень террористов и экстремистов, публикуемый Росфинмониторингом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США отказались отправлять специалистов на Украину для обслуживания F-16Скомканный "дебют": что показала потеря F-16 на Украине и к чему приведетНидерланды запретили Киеву бить из F-16 по гражданским объектам в России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, самолеты f-16, ракеты atacms, himars, поставки западного оружия украине, новости, новости крыма, группировка войск "днепр"