Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16
Расчеты "Бук-М2" защищают небо Крыма от ракет ATACMS и истребителей F-16
15:21 18.09.2024 (обновлено: 16:00 18.09.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Боевые машины комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" после специальной подготовки готовы к уничтожению и перехвату в небе над Крымом поставленных Киеву истребителей F-16. Об этом со ссылкой на командира расчета ПВО группировки войск "Днепр" с позывным Каскад пишет РИА Новости.
"Да, абсолютно готовы. Сможем их определить по их характеристикам и можем нанести удар по данной авиации… Прошли спецподготовку по встрече с F-16 и готовы на все 100%", – сказал боец.
Сейчас боевая машина под руководством "Каскада" прикрывает небо над Крымом. Пока основные их цели – беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS. По словам военнослужащих, "F-16" пока боятся так глубоко залетать.
"Жаждем этой встречи (с F-16). Неоднократно просили, чтобы нас отправили туда, поближе. Потому что F-16, как оказалось, довольно таки трусливые. Они так далеко к нам не залетают... Любая авиация будет сбита", – сказал агентству военнослужащий расчета с позывным "Термит".
Командир батареи ЗРК с позывным "Каспля" добавил, что в его подразделении все боевые расчеты полностью укомплектованы и обучены.
"Если в нашем секторе появится истребитель F-16, то расчеты уничтожат его без проблем", – подчеркнул военный.
29 августа на Украине уже потерпел крушение один самолет F-16. Причиной аварии назвали ошибку пилота, были также предположения, что истребитель дружественным огнем сбили свои же ПВО.
После этого инцидента глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука*.
* внесен в перечень террористов и экстремистов, публикуемый Росфинмониторингом.
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