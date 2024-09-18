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Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16 - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16
Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16 - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16
Боевые машины комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" после специальной подготовки готовы к уничтожению и перехвату в небе над Крымом поставленных Киеву... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T15:21
2024-09-18T16:00
крым
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пво
самолеты f-16
ракеты atacms
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Боевые машины комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" после специальной подготовки готовы к уничтожению и перехвату в небе над Крымом поставленных Киеву истребителей F-16. Об этом со ссылкой на командира расчета ПВО группировки войск "Днепр" с позывным Каскад пишет РИА Новости.Сейчас боевая машина под руководством "Каскада" прикрывает небо над Крымом. Пока основные их цели – беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS. По словам военнослужащих, "F-16" пока боятся так глубоко залетать.Командир батареи ЗРК с позывным "Каспля" добавил, что в его подразделении все боевые расчеты полностью укомплектованы и обучены.29 августа на Украине уже потерпел крушение один самолет F-16. Причиной аварии назвали ошибку пилота, были также предположения, что истребитель дружественным огнем сбили свои же ПВО.После этого инцидента глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука*.* внесен в перечень террористов и экстремистов, публикуемый Росфинмониторингом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США отказались отправлять специалистов на Украину для обслуживания F-16Скомканный "дебют": что показала потеря F-16 на Украине и к чему приведетНидерланды запретили Киеву бить из F-16 по гражданским объектам в России
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крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, самолеты f-16, ракеты atacms, himars, поставки западного оружия украине, новости, новости крыма, группировка войск "днепр"
Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16

Расчеты "Бук-М2" защищают небо Крыма от ракет ATACMS и истребителей F-16

15:21 18.09.2024 (обновлено: 16:00 18.09.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Боевые машины комплексов противовоздушной обороны "Бук-М2" после специальной подготовки готовы к уничтожению и перехвату в небе над Крымом поставленных Киеву истребителей F-16. Об этом со ссылкой на командира расчета ПВО группировки войск "Днепр" с позывным Каскад пишет РИА Новости.

"Да, абсолютно готовы. Сможем их определить по их характеристикам и можем нанести удар по данной авиации… Прошли спецподготовку по встрече с F-16 и готовы на все 100%", – сказал боец.

Сейчас боевая машина под руководством "Каскада" прикрывает небо над Крымом. Пока основные их цели – беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS. По словам военнослужащих, "F-16" пока боятся так глубоко залетать.
"Жаждем этой встречи (с F-16). Неоднократно просили, чтобы нас отправили туда, поближе. Потому что F-16, как оказалось, довольно таки трусливые. Они так далеко к нам не залетают... Любая авиация будет сбита", – сказал агентству военнослужащий расчета с позывным "Термит".
Командир батареи ЗРК с позывным "Каспля" добавил, что в его подразделении все боевые расчеты полностью укомплектованы и обучены.
"Если в нашем секторе появится истребитель F-16, то расчеты уничтожат его без проблем", – подчеркнул военный.
29 августа на Украине уже потерпел крушение один самолет F-16. Причиной аварии назвали ошибку пилота, были также предположения, что истребитель дружественным огнем сбили свои же ПВО.
После этого инцидента глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука*.
* внесен в перечень террористов и экстремистов, публикуемый Росфинмониторингом.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОСамолеты F-16Ракеты ATACMSHIMARSПоставки западного оружия УкраинеНовостиНовости КрымаГруппировка войск "Днепр"
 
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