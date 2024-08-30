https://crimea.ria.ru/20240830/zelenskiy-uvolil-komanduyuschego-vozdushnymi-silami-vsu-posle-krusheniya-f-16-1140015829.html

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16 - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

После крушения F-16 глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука. РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T20:14

2024-08-30T20:14

2024-08-30T20:37

новости

владимир зеленский

украина

всу (вооруженные силы украины)

самолеты f-16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. После крушения F-16 глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.Накануне американская газета Wall Street Journal сообщила, что на Украине в понедельник, 26 августа, разбился первый полученный от США истребитель F-16. По данным Минобороны России, в тот день ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергообъектам. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Воздушные силы Украины для отражения этой атаки впервые применили F-16.Украинское издание "Страна.ua" сообщило о гибели летчика, проходившего обучение на F-16, во время выполнения боевого задания. В Генштабе Украины подтвердили потерю истребителя и пилота, заявив о назначении специальной комиссии минобороны для выяснения причин ЧП. В качестве наиболее вероятной причины крушения американская пресса со ссылкой на источники называла ошибку пилота, который не справился с управлением. В Пентагоне подтвердить это отказались, отметив, что Киев не обращался к Вашингтону с просьбой принять участие в расследовании происшествия.Инцидент привел к скандалу во властных структурах Украины на фоне того, что депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила об уничтожении F-16 самими ВСУ из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. "F-16 был сбит из-за дискоординации между подразделениями", – написала нардеп.Читайте также на РИА Новости Крым:Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле бояИстребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для КрымаПередача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир зеленский, украина, всу (вооруженные силы украины), самолеты f-16