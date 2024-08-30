Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16 - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240830/zelenskiy-uvolil-komanduyuschego-vozdushnymi-silami-vsu-posle-krusheniya-f-16-1140015829.html
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16 - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
После крушения F-16 глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T20:14
2024-08-30T20:37
новости
владимир зеленский
украина
всу (вооруженные силы украины)
самолеты f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138667602_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3cbab7e91f7be1958cd91a39cee44c41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. После крушения F-16 глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.Накануне американская газета Wall Street Journal сообщила, что на Украине в понедельник, 26 августа, разбился первый полученный от США истребитель F-16. По данным Минобороны России, в тот день ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергообъектам. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Воздушные силы Украины для отражения этой атаки впервые применили F-16.Украинское издание "Страна.ua" сообщило о гибели летчика, проходившего обучение на F-16, во время выполнения боевого задания. В Генштабе Украины подтвердили потерю истребителя и пилота, заявив о назначении специальной комиссии минобороны для выяснения причин ЧП. В качестве наиболее вероятной причины крушения американская пресса со ссылкой на источники называла ошибку пилота, который не справился с управлением. В Пентагоне подтвердить это отказались, отметив, что Киев не обращался к Вашингтону с просьбой принять участие в расследовании происшествия.Инцидент привел к скандалу во властных структурах Украины на фоне того, что депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила об уничтожении F-16 самими ВСУ из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. "F-16 был сбит из-за дискоординации между подразделениями", – написала нардеп.Читайте также на РИА Новости Крым:Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле бояИстребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для КрымаПередача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/07/1138667602_47:0:1182:851_1920x0_80_0_0_1d6922198367590ef644a51bf64c170c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир зеленский, украина, всу (вооруженные силы украины), самолеты f-16
Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

20:14 30.08.2024 (обновлено: 20:37 30.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. После крушения F-16 глава киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
"Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Это нужно на командном уровне – мы должны усиливаться", – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне американская газета Wall Street Journal сообщила, что на Украине в понедельник, 26 августа, разбился первый полученный от США истребитель F-16. По данным Минобороны России, в тот день ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергообъектам. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Воздушные силы Украины для отражения этой атаки впервые применили F-16.
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о гибели летчика, проходившего обучение на F-16, во время выполнения боевого задания. В Генштабе Украины подтвердили потерю истребителя и пилота, заявив о назначении специальной комиссии минобороны для выяснения причин ЧП. В качестве наиболее вероятной причины крушения американская пресса со ссылкой на источники называла ошибку пилота, который не справился с управлением. В Пентагоне подтвердить это отказались, отметив, что Киев не обращался к Вашингтону с просьбой принять участие в расследовании происшествия.
Инцидент привел к скандалу во властных структурах Украины на фоне того, что депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале заявила об уничтожении F-16 самими ВСУ из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. "F-16 был сбит из-за дискоординации между подразделениями", – написала нардеп.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для Крыма
Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Самолеты F-16
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:23Пять человек погибли и 37 ранены в Белгороде в результате атаки ВСУ
22:15Главные новости Крыма: 30 августа
21:53Тифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах
21:32Крымчане стали лучше платить за вывоз мусора – долги сократились
21:07Где не будет света в Севастополе на выходных
20:54Один человек погиб и семь ранены из-за очередной атаки ВСУ на Белгород
20:45Ночью под Евпаторией будет громко
20:32Еще два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
20:26В Крыму самокатчик погиб под колесами легковушки
20:14Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16
20:07Экс-директор "Севгеоцентра" осужден на 8 лет колонии за взятку
20:02В Севастополе прошли учения по действиям при террористической угрозе
19:45Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России
19:31Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
19:10Из Крыма на Паралимпиаду не пускали еще до 2014 года – история атлетки
18:43Фронт окклюзий над Крымом: чего ждать от погоды на выходных
18:10Притоки уменьшились: сколько воды накопил Крым
17:28Злоумышленники создали фейковый сайт Избиркома Крыма
17:23Турпоток в Крым превысил 4,5 миллиона человек – Аксенов
17:11В Курской области расширили использование жилищных сертификатов
Лента новостейМолния