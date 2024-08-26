https://crimea.ria.ru/20240826/peredacha-kievu-raket-jassm-dlya-f-16--kak-eto-mozhet-povliyat-na-khod-svo-1139881561.html

Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО

Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО

Передача Украине дальнобойных крылатых ракет JASSM для истребителей F-16 лишь затянет боевые действия, но не поможет Киеву переломить ход специальной военной... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T19:51

2024-08-26T19:51

2024-08-26T19:51

мнения

алексей васильев

россия

украина

сша

самолеты f-16

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139888430_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_77f682b16074b7b0169549de39662290.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Передача Украине дальнобойных крылатых ракет JASSM для истребителей F-16 лишь затянет боевые действия, но не поможет Киеву переломить ход специальной военной операции в свою пользу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военно-политический обозреватель, автор Telegram-канала "Русский инженер" Алексей Васильев.По словам Васильева, чтобы ВСУ хотя бы попытались нанести поражение российской армии, поставки самолетов-носителей JASSM киевскому режиму нужно увеличить как минимум в 40-50 раз. Однако на это США и их союзники по НАТО не пойдут, уверен аналитик.Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки на Украину ракет JASSM, чтобы максимально усилить мощь переданных Киеву истребителей F-16.AGM-158 JASSM – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – земля". Предназначена для поражения высокозащищенных стационарных и квазистационарных целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.В ракете стоит турбореактивный двигатель малой мощности. Системы управления включают инерциальную навигацию и инфракрасную головку самонаведения для поиска цели на конечном участке полета. Поражение цели производится термобарической боевой частью массой 420 кг. Скорость полета – дозвуковая, дальность – 370 километров.JASSM имеет поглощающее радиолокационные излучения покрытие, которое снижает вероятность обнаружения ракеты радарами противника, а также оснащена ложными целями для отвлечения ПВО. Также ракета способна маневрировать, что усложняет ее перехват.Впервые США применили ракеты JASSM 14 апреля 2018 года при атаке на военные и гражданские объекты в Сирии. Удар также наносился крылатыми ракетами Tomahawk. Система противовоздушной обороны Сирии, оснащенная зенитными ракетными комплексами (ЗРК) советского и российского производства, смогла перехватить большую часть крылатых ракет морского и воздушного базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Где будут размещены передаваемые Киеву F-16, рас сказали в Белом домеРазмещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил рискиF-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон

россия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, алексей васильев, россия, украина, сша, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, видео