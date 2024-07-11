https://crimea.ria.ru/20240711/gde-budut-razmescheny-peredavaemye-kievu-f-16-raskazali-v-belom-dome-1138779850.html
Где будут размещены передаваемые Киеву F-16, расказали в Белом доме
Где будут размещены передаваемые Киеву F-16, расказали в Белом доме - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Где будут размещены передаваемые Киеву F-16, расказали в Белом доме
США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил в четверг советник американского президента по... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T19:03
2024-07-11T19:03
2024-07-11T19:35
самолеты f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. США ждут, что поставляемые Киеву американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины, заявил в четверг советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, США ожидают, что истребители F-16 будут использоваться для защиты ВСУ на передовой и находиться на Украине.Размещение F-16 на УкраинеСоветник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире американского ТВ в июне заявил, что истребители F-16, которые союзники передадут Киеву, планируется разместить непосредственно на территории Украины.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что истребители F-16 после их размещения на Украине постигнет та же судьба, что и другие более чем 600 самолетов украинских ВВС, которые российские войска уничтожили за время проведения специальной военной операции.Аналитик отметил, что Вооруженные силы РФ регулярно наносят удары по аэродромам на Украине, прежде всего в Староконстантинове Хмельницкой области, и другим аэродромам на западе Украины, чтобы сделать их непригодными для эксплуатации F-16.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для КрымаПоставки Киеву F-16 приведут к ликвидации Украины – КонстантиновСырский делает ставку на F-16: планы Киева по "захвату Крыма"
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самолеты f-16, поставки западного оружия украине, коллективный запад, сша, украина, политика, новости
Где будут размещены передаваемые Киеву F-16, расказали в Белом доме
Белый дом: передаваемые Украине F-16 разместят на территории страны
19:03 11.07.2024 (обновлено: 19:35 11.07.2024)