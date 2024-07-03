https://crimea.ria.ru/20240703/razreshenie-na-uvelichenie-dalnosti-udarov-vsu--v-chem-opasnost-dlya-kryma-1138558505.html

Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма

Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма

Главную опасность в применении ВСУ оружия вглубь территории России, в том числе для Крыма, Севастополя и приграничных районов РФ, представляет сейчас массовое... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T15:10

2024-07-03T15:10

2024-07-03T15:10

мнения

василий дандыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Главную опасность в применении ВСУ оружия вглубь территории России, в том числе для Крыма, Севастополя и приграничных районов РФ, представляет сейчас массовое использование украинскими боевиками дронов. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.Помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен ранее заявил, если Россия попытается расширить фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии."Главную опасность представляют сейчас даже не дальнобойные ракеты, а массовое применение дронов. Это уже напоминает террор, особенно на приграничных территориях. Они, не стесняясь, бьют по мирному населению, как и в Севастополе", – говорит Василий Дандыкин.Военный эксперт отмечает, что главный раздражитель Украины сейчас – Крым и Севастополь. Потому что сопротивление всему тому, что происходило в 2014 году на Украине, начиналось именно с полуострова. Сейчас у киевского режима стоит цель поднять здесь протестные настроения, сорвать курортный сезон.Кроме того, по словам Василия Дандыкина, США уже давно поставляет на Украину дальнобойное оружие для ударов по Крыму."Дальнобойные ракеты они уже поставили и ими били по Севастополю. Сейчас мы изучаем их. Там интересная наводка, три лазерных стабилизатора, которые позволили ракеты завести на пляж", – говорит эксперт.Также Василий Дандыкин напомнил о планах США поставить на Украину истребители F-16."Но мы бьем по аэродромам. Они пытаются изобразить ложные цели – Запад помогает с макетами, близкими к оригиналу. Украине хотят передать 24 самолета: значит, будет охота за самолетами", – подчеркнул он.По мнению Дандыкина, определенные силы на Западе пытаются подвести мир к третьей мировой войне, но Западу она не нужна."Киев войну не объявлял, Россия тоже. Война подразумевает полную мобилизацию и участие всех сил и средств поражения, если они ее все же развяжут. Но я надеюсь, что у них (коллективного Запада – ред.) все же есть здравомыслящие люди. Главное сейчас в Америке – выборы. Им надо показать какие-то успехи после позора Байдена", – подытожил военный эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS: чем они опасныВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, василий дандыкин, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, украина