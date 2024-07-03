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ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами
ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами - РИА Новости Крым, 03.07.2024
ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами
В течение прошедшей ночи российские военные отразили атаки беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ по объектам на территории Российской Федерации. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T07:26
2024-07-03T07:26
2024-07-03T07:28
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские военные отразили атаки беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска, добавили в ведомстве.В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУБойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, новости, безопасность, новороссийск, черное море, московская область, брянская область, белгородская область
ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами
10 беспилотников ВСУ и два морских дрона уничтожены ночью на российской территории
07:26 03.07.2024 (обновлено: 07:28 03.07.2024)