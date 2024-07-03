https://crimea.ria.ru/20240703/vsu-atakovali-regiony-rossii-morskimi-i-vozdushnymi-dronami--1138544570.html

ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами

ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами - РИА Новости Крым, 03.07.2024

ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами

В течение прошедшей ночи российские военные отразили атаки беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ по объектам на территории Российской Федерации. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T07:26

2024-07-03T07:26

2024-07-03T07:28

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

новости

безопасность

новороссийск

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские военные отразили атаки беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска, добавили в ведомстве.В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУБойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море

новороссийск

черное море

московская область

брянская область

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, новости, безопасность, новороссийск, черное море, московская область, брянская область, белгородская область