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ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами
ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами - РИА Новости Крым, 03.07.2024
ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами
В течение прошедшей ночи российские военные отразили атаки беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ по объектам на территории Российской Федерации. Об этом... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T07:26
2024-07-03T07:28
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
новости
безопасность
новороссийск
черное море
московская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские военные отразили атаки беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска, добавили в ведомстве.В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУБойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине"Продолжим летать и плавать": Пентагон – об активности США в Черном море
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, новости, безопасность, новороссийск, черное море, московская область, брянская область, белгородская область
ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами

10 беспилотников ВСУ и два морских дрона уничтожены ночью на российской территории

07:26 03.07.2024 (обновлено: 07:28 03.07.2024)
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В течение прошедшей ночи российские военные отразили атаки беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО пять беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один - над территорией Московской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска, добавили в ведомстве.
В Новороссийске после атаки безэкипажных катеров временно закрыт доступ к акватории бухты.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Безэкипажные катераНовостиБезопасностьНовороссийскЧерное мореМосковская областьБрянская областьБелгородская область
 
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