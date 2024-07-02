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Групповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУ - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Групповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУ
Групповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУ - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Групповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУ
Российские военные нанесли групповой ракетный удар по аэродрому в Полтавской области, уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой ракетный удар по аэродрому в Полтавской области, уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, групповой ракетный удар был нанесен расчетами ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) "Искандер-М" по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород".Уничтожение боевой авиационной техники противника подтвердил объективный контроль, заявили в МО. Его кадрами ведомство поделилось в своем Telegram-канале.1 июля Минобороны сообщало о нанесении ударов по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ силами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Отмечалось, что в ходе атаки были уничтожены самолеты ВВС Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника сбиты ночью над Крымом Секреты взрывателя ракет ATACMS раскрыты Бойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине
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министерство обороны рф, новости сво, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), россия
Групповой удар по аэродрому в Миргороде: уничтожены пять истребителей ВСУ

ВС РФ уничтожили 5 и повредили 2 истребителя ВСУ при ударе по аэродрому на Полтавщине

10:27 02.07.2024 (обновлено: 10:29 02.07.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой ракетный удар по аэродрому в Полтавской области, уничтожены пять и повреждены два многоцелевых истребителя Су-27 ВВС Украины. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, групповой ракетный удар был нанесен расчетами ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс) "Искандер-М" по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме "Миргород".
Уничтожение боевой авиационной техники противника подтвердил объективный контроль, заявили в МО. Его кадрами ведомство поделилось в своем Telegram-канале.
"В результате удара российской армии было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27", – уточнили в Минобороны.
1 июля Минобороны сообщало о нанесении ударов по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ силами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Отмечалось, что в ходе атаки были уничтожены самолеты ВВС Украины.
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