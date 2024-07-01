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Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ
Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ
Ударами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии уничтожены самолеты ВВС Украины на открытой стоянке, инфраструктура военного аэродрома противника, РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T13:52
2024-07-01T13:58
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новости сво
вооруженные силы россии
авиация
артиллерия
ракетные войска
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Ударами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии уничтожены самолеты ВВС Украины на открытой стоянке, инфраструктура военного аэродрома противника, ремонтно-восстановительный комплекс и другие важные военные объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили восемь крылатых ракет, пять управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов и 72 беспилотника самолетного типа."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата", – говорится в сообщении военного ведомства.Военнослужащие Российской Федерации также освободили два населенных пункта: Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Использовали подземный туннель: армия РФ заняла крупный опорный пункт ВСУПотери ВСУ за сутки: более 1800 боевиков и девять складов боеприпасовАрмия России освободила два населенных пункта в ДНР
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, артиллерия, ракетные войска, потери всу
Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ

На Украине ВС РФ уничтожили несколько боевых самолетов и инфраструктуру военного аэродрома

13:52 01.07.2024 (обновлено: 13:58 01.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Ударами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии уничтожены самолеты ВВС Украины на открытой стоянке, инфраструктура военного аэродрома противника, ремонтно-восстановительный комплекс и другие важные военные объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены: самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах", – сказано в сообщении.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили восемь крылатых ракет, пять управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов и 72 беспилотника самолетного типа.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата", – говорится в сообщении военного ведомства.
Военнослужащие Российской Федерации также освободили два населенных пункта: Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР.
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