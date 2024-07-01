https://crimea.ria.ru/20240701/armiya-rf-nanesla-udary-po-voennomu-aerodromu-i-remontnomu-kompleksu-vsu-1138486163.html

Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ

Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ

Ударами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии уничтожены самолеты ВВС Украины на открытой стоянке, инфраструктура военного аэродрома противника, РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T13:52

2024-07-01T13:52

2024-07-01T13:58

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Ударами российской авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии уничтожены самолеты ВВС Украины на открытой стоянке, инфраструктура военного аэродрома противника, ремонтно-восстановительный комплекс и другие важные военные объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили восемь крылатых ракет, пять управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов и 72 беспилотника самолетного типа."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и "Vampire" чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата", – говорится в сообщении военного ведомства.Военнослужащие Российской Федерации также освободили два населенных пункта: Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Использовали подземный туннель: армия РФ заняла крупный опорный пункт ВСУПотери ВСУ за сутки: более 1800 боевиков и девять складов боеприпасовАрмия России освободила два населенных пункта в ДНР

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, авиация, артиллерия, ракетные войска, потери всу