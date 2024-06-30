https://crimea.ria.ru/20240630/ispolzovali-podzemnyy-tunnel-armiya-rf-zanyala-krupnyy-opornyy-punkt-vsu-1138475944.html

Использовали подземный туннель: армия РФ заняла крупный опорный пункт ВСУ

Использовали подземный туннель: армия РФ заняла крупный опорный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Использовали подземный туннель: армия РФ заняла крупный опорный пункт ВСУ

Российские военные заняли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T19:02

2024-06-30T19:02

2024-06-30T19:02

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Российские военные заняли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ."Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине Кирова заняли штурмовые подразделения отряда "Ветераны" группировки войск "Центр", используя подземный туннель. Военнослужащие скрытно расчистили и использовали туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец", - говорится в сообщении.Военные ВС РФ зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По туннелю они наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила два населенных пункта в ДНРПотери ВСУ за сутки: более 1800 боевиков и девять складов боеприпасовРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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