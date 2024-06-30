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Потери ВСУ за сутки: более 1800 боевиков и девять складов боеприпасов

Потери ВСУ за сутки: более 1800 боевиков и девять складов боеприпасов - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Потери ВСУ за сутки: более 1800 боевиков и девять складов боеприпасов

Вооруженные силы России уничтожили за сутки 1855 боевиков ВСУ и девять складов боеприпасов. Кроме того, успешно отражены шесть контратак и три атаки противника. РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T14:05

2024-06-30T14:05

2024-06-30T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили за сутки 1855 боевиков ВСУ и девять складов боеприпасов. Кроме того, успешно отражены шесть контратак и три атаки противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена военная техника, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 "Braveheart" производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 производства США. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Анклав-Н".Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике противника. ВСУ потеряли до 285 военнослужащих склад боеприпасов и военную технику, среди которой 155-мм гаубица М109 "Paladin", две 155-мм гаубицы М777 производства США.Кроме того, отражена атака штурмовой группы 214-го батальона "Опфор" ВСУ и уничтожен складартиллерийских боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Украина потеряла до 450 военнослужащих.В ходе контрбатарейной борьбы поражена в том числе иностранная техника: две 155-мм гаубицы М198 производства США, четыре 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.Населенный пункт Новоалександровка ДНР освободили подразделения группировки войск "Центр", улучшив тактическое положение. За сутки они отразили пять контратак.Потери противника составили до 370 военнослужащих. Также уничтожена военная техника, в том числе 155-мм гаубица М777 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Восток".Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны противника. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих. Среди пораженной российскими войсками техники 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубица М198 производства США. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.Благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Днепр" противник за сутки потерял до 105 военнослужащих, а также восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США."Также уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-AD" и три полевых склада боеприпасов ВСУ", - добавляют в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости:Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемГорят склады и западная техника: ликвидированы еще 1795 боевиков ВСУПВО сбит украинский МиГ-29

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