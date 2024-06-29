https://crimea.ria.ru/20240629/goryat-sklady-i-zapadnaya-tekhnika-likvidirovany-esche-1795-boevikov-vsu-1138456358.html
Горят склады и западная техника: ликвидированы еще 1795 боевиков ВСУ
Горят склады и западная техника: ликвидированы еще 1795 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Горят склады и западная техника: ликвидированы еще 1795 боевиков ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили еще 1795 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе западные, а также склады боеприпасов... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T14:52
2024-06-29T14:52
2024-06-29T14:40
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1795 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе западные, а также склады боеприпасов противника, сообщается в субботу в сводке Минобороны РФ.На северном направлении потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, американская гаубица М109 Paladin, гаубица "Мста-Б" и три гаубицы Д-30.На западной линии заняты более выгодные рубежи, отражены две контратаки, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, гаубицы Д-30 и М198 самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два склада артиллерийских боеприпасов и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На южном фронте улучшено положение по переднему краю, отражена одна контратака. Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей, пять полевых складов боеприпасов ВСУ. Поражены две гаубицы М777 , польская САУ Krab, три орудия Д-20, гаубицы Д-30 и британская гаубица L-119, боевая машина РСЗО "Град", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции РЭБ.На востоке заняты более выгодные рубежи, отражены две контратаки уничтожены до 135 боевиков ВСУ, пять автомобилей, британская гаубица FH-70, гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", боевая машина РСЗО "Град", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", станция РЭБ "Анклав-Н".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 100 украинских боевиков, шесть автомобилей, гаубица М777, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.На Центральном участке улучшено тактическое положение, ВС РФ уничтожили до 360 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, автомобиль, две гаубицы Д-30 и одну Д-20, американское орудие М119, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", и, как сообщалось ранее, освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли почти 14 000 боевиков за неделю – МинобороныБьем врага по всем фронтам: в зоне СВО уничтожено 1955 боевиковПотери ВСУ растут: за сутки уничтожены почти 2,5 тысячи боевиков
новые регионы россии
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Горят склады и западная техника: ликвидированы еще 1795 боевиков ВСУ
Еще 1795 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за сутки – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1795 украинских боевиков, вражескую технику и вооружения, в том числе западные, а также склады боеприпасов противника, сообщается в субботу в сводке Минобороны РФ.
На северном направлении потери противника составили до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, американская гаубица М109 Paladin, гаубица "Мста-Б" и три гаубицы Д-30.
На западной линии заняты более выгодные рубежи, отражены две контратаки, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, гаубицы Д-30 и М198 самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", два склада артиллерийских боеприпасов и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На южном фронте улучшено положение по переднему краю, отражена одна контратака. Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей, пять полевых складов боеприпасов ВСУ. Поражены две гаубицы М777 , польская САУ Krab, три орудия Д-20, гаубицы Д-30 и британская гаубица L-119, боевая машина РСЗО "Град", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и две станции РЭБ.
На востоке заняты более выгодные рубежи, отражены две контратаки уничтожены до 135 боевиков ВСУ, пять автомобилей, британская гаубица FH-70, гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", боевая машина РСЗО "Град", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", станция РЭБ "Анклав-Н".
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 100 украинских боевиков, шесть автомобилей, гаубица М777, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
На Центральном участке
улучшено тактическое положение, ВС РФ уничтожили до 360 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, автомобиль, две гаубицы Д-30 и одну Д-20, американское орудие М119, противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", и, как сообщалось ранее, освободили населенный пункт Шумы
Донецкой Народной Республики.
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