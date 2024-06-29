https://crimea.ria.ru/20240629/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-shumy-v-dnr-1138455373.html
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Шумы в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T13:53
2024-06-29T13:53
2024-06-29T14:01
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Шумы в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР.Накануне стало известно о переходе под контроль российской армии населенного пункта Раздоловка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Загорное в Запорожской области ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
13:53 29.06.2024 (обновлено: 14:01 29.06.2024)