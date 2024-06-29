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Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР
Российская армия освободила населенный пункт Шумы в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T13:53
2024-06-29T14:01
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Шумы в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР.Накануне стало известно о переходе под контроль российской армии населенного пункта Раздоловка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Загорное в Запорожской области ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР

13:53 29.06.2024 (обновлено: 14:01 29.06.2024)
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Шумы в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Также российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР.
Накануне стало известно о переходе под контроль российской армии населенного пункта Раздоловка в ДНР.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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