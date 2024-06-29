https://crimea.ria.ru/20240629/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-shumy-v-dnr-1138455373.html

Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Шумы в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T13:53

2024-06-29T13:53

2024-06-29T14:01

министерство обороны рф

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донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Шумы в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 41-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР.Накануне стало известно о переходе под контроль российской армии населенного пункта Раздоловка в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Загорное в Запорожской области ВС России освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу