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Бьем врага по всем фронтам: в зоне СВО уничтожено 1955 боевиков

Бьем врага по всем фронтам: в зоне СВО уничтожено 1955 боевиков - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Бьем врага по всем фронтам: в зоне СВО уничтожено 1955 боевиков

За минувшие сутки российские войска улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне спецоперации и уничтожили девять складов боеприпасов ВСУ... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T14:52

2024-06-27T14:52

2024-06-27T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские войска улучшили тактическое положение на ряде направлений в зоне спецоперации и уничтожили девять складов боеприпасов ВСУ. Ликвидированы 1955 украинских боевиков. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.На северной линии фронта армия России разбила украинские подразделения возле Волчанска, Нескучного и Липец Харьковской области. На этом направлении ликвидированы до 190 боевиков, сожжены четыре боевые бронемашины, три автомобиля, две 155 мм гаубицы FH-70 британского производства и три 122 мм гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям врага возле населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. И отразили контратаку украинских штурмовых групп."ВСУ потеряли до 585 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - сообщили в Минобороны.Также разбиты четыре склада боеприпасов для артиллерии, уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки.На южных участках фронта российская армия также улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике противника возле Курахово и Константиновки ДНР."Противник потерял более 640 военнослужащих, бронетранспортер, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США, три 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке.Кроме того, в этом районе ВС РФ уничтожили пять полевых складов с боеприпасами для ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям украинских боевиков возле Новгородского и Торецка ДНР."За сутки отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 345-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - уточнили в Минобороны.На восточном направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, а также разбили украинские соединения в районах населенных пунктов Урожайное и Великая Новоселка ДНР.Российские военные отразили две контратаки. ВСУ потеряли больше 115 боевиков, боевую бронемашину, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 из Великобритании, 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика", 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119, произведенное в Штатах.Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, возле сел Днепровское, Токаревка и Отрадокаменка на Херсонщине. На этом направлении Киев потерял до 80 военнослужащих и 13 автомобилей.Кроме того, уничтожены три пусковые установки РСЗО HIMARS и 155 мм гаубица М777 американского производства, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 122 мм САУ 2С1 "Гвоздика".Также в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки сбиты два украинских истребителя МиГ-29, 62 БПЛА и четыре ракеты Patriot. Кроме того, ВС РФ нанесли групповой удар, в том числе ракетой "Кинжал", по аэродромам Украины, где ВСУ планировали размещать самолетов, поставленные коллективным западом, сообщили в российском оборонном ведомстве.Накануне сообщалось, что российские военные в зоне спецоперации улучшили тактическое положение на всех направлениях фронта и уничтожили восемь полевых складов боеприпасов. Киев за сутки потерял свыше 1800 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожен цех по сборке украинских дронов и места их запускаСемь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночьРоссия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов

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