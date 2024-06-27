https://crimea.ria.ru/20240627/rossiya-udarila-kinzhalami-po-aerodromam-dlya-stoyanki-zapadnykh-samoletov-1138398686.html

Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов

Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов

Вооруженные силы России нанесли групповой удар, в том числе ракетой "Кинжал", по аэродромам Украины, где ВСУ планировали размещение самолетов западных стран,... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T13:15

2024-06-27T13:15

2024-06-27T13:23

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар, в том числе ракетой "Кинжал", по аэродромам Украины, где ВСУ планировали размещение самолетов западных стран, сообщили в Минобороны РФ.Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.

https://crimea.ria.ru/20240627/moschnye-vzryvy-progremeli-v-trekh-oblastyakh-ukrainy--1138393579.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), гиперзвуковые ракеты "кинжал", потери всу