https://crimea.ria.ru/20240627/rossiya-udarila-kinzhalami-po-aerodromam-dlya-stoyanki-zapadnykh-samoletov-1138398686.html
Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов
Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов
Вооруженные силы России нанесли групповой удар, в том числе ракетой "Кинжал", по аэродромам Украины, где ВСУ планировали размещение самолетов западных стран,... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T13:15
2024-06-27T13:15
2024-06-27T13:23
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар, в том числе ракетой "Кинжал", по аэродромам Украины, где ВСУ планировали размещение самолетов западных стран, сообщили в Минобороны РФ.Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.
https://crimea.ria.ru/20240627/moschnye-vzryvy-progremeli-v-trekh-oblastyakh-ukrainy--1138393579.html
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), гиперзвуковые ракеты "кинжал", потери всу
Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов
ВС России нанесли удар "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов на Украине
13:15 27.06.2024 (обновлено: 13:23 27.06.2024)