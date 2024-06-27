Рейтинг@Mail.ru
Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240627/rossiya-udarila-kinzhalami-po-aerodromam-dlya-stoyanki-zapadnykh-samoletov-1138398686.html
Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов
Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов
Вооруженные силы России нанесли групповой удар, в том числе ракетой "Кинжал", по аэродромам Украины, где ВСУ планировали размещение самолетов западных стран,... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T13:15
2024-06-27T13:23
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_5a6a3bf7f99810f85e1ee58d4bcfd3dd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар, в том числе ракетой "Кинжал", по аэродромам Украины, где ВСУ планировали размещение самолетов западных стран, сообщили в Минобороны РФ.Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.
https://crimea.ria.ru/20240627/moschnye-vzryvy-progremeli-v-trekh-oblastyakh-ukrainy--1138393579.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128789453_282:0:2414:1599_1920x0_80_0_0_452ae8eeead4a040e756b11751023a83.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), гиперзвуковые ракеты "кинжал", потери всу
Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов

ВС России нанесли удар "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов на Украине

13:15 27.06.2024 (обновлено: 13:23 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар, в том числе ракетой "Кинжал", по аэродромам Украины, где ВСУ планировали размещение самолетов западных стран, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран", – сказано в сообщении.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах.
Пожарные тушат возгорание в Киевской области
09:32
Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Гиперзвуковые ракеты "Кинжал"Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Аксенов рекомендовал инициировать выговоры главам Керчи и Феодосии
13:33Российские системы ПВО сбили два украинских МиГ-29
13:27В Боливии военные попытались свергнуть власть: что известно
13:15Россия ударила "Кинжалом" по аэродромам для стоянки западных самолетов
13:06У Крымского моста снова выросла очередь
12:54В Алуште пьяный турист без прав угнал микроавтобус и попал в ДТП
12:41На восток от "Тавриды" – как в Крыму строят новую дорогу
12:14Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам
11:56"Артек" под санкциями ЕС и Севастополь под ударом ATACMS – в чем связь
11:25Крымчанина приговорили к 12 годам за госизмену
11:19В Крыму продолжаются массированные Ddos-атаки на интернет-провайдеров
11:11Все пляжи Большой Ялты открыты для туристов
10:54Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда
10:32В Туапсе закрывают порт – причина
10:13Экс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в Ялте
09:53В больницах Севастополя остаются 42 пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж
09:32Мощные взрывы прогремели в трех областях Украины
09:15Очередь на Крымский мост за час выросла в 6 раз
08:59На месте крушения пассажирского поезда в Коми обнаружены двое погибших
08:34В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурами
Лента новостейМолния