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Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 27.06.2024
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Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь
Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь
Российские силы ПВО отразили очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Минувшей ночью над Тверской, Московской и Белгородской... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T07:21
2024-06-27T07:26
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
тверская область
московская область
белгородская область
обстрелы всу
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Минувшей ночью над Тверской, Московской и Белгородской областями были уничтожены семь вражеских дронов, сообщили в Минобороны.Уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу, уточнили в Минобороны.В среду украинские беспилотники попытались атаковать военные объекты на территории Смоленской области. Еще днем ранее ПВО над Белгородской и Воронежской областями сбили 30 дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле отреагировали на информацию о сбитом над Черным морем дроне СШАВзрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУСилы ПВО сбили 20 американских ракет и реактивных снарядов
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), тверская область, московская область, белгородская область, обстрелы всу, безопасность, новости
Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь

Семь беспилотников ВСУ сбиты над Московской, Тверской и Белгородской областями

07:21 27.06.2024 (обновлено: 07:26 27.06.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Минувшей ночью над Тверской, Московской и Белгородской областями были уничтожены семь вражеских дронов, сообщили в Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два - над Московской и один дрон над Белгородской областью", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу, уточнили в Минобороны.
В среду украинские беспилотники попытались атаковать военные объекты на территории Смоленской области. Еще днем ранее ПВО над Белгородской и Воронежской областями сбили 30 дронов.
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Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Тверская областьМосковская областьБелгородская областьОбстрелы ВСУБезопасностьНовости
 
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