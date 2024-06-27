https://crimea.ria.ru/20240627/sem-dronov-vsu-unichtozheny-nad-regionami-rossii-za-noch-1138392034.html

Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь

Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Семь дронов ВСУ уничтожены над регионами России за ночь

Российские силы ПВО отразили очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Минувшей ночью над Тверской, Московской и Белгородской... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T07:21

2024-06-27T07:21

2024-06-27T07:26

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

тверская область

московская область

белгородская область

обстрелы всу

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО отразили очередную попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Минувшей ночью над Тверской, Московской и Белгородской областями были уничтожены семь вражеских дронов, сообщили в Минобороны.Уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу, уточнили в Минобороны.В среду украинские беспилотники попытались атаковать военные объекты на территории Смоленской области. Еще днем ранее ПВО над Белгородской и Воронежской областями сбили 30 дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле отреагировали на информацию о сбитом над Черным морем дроне СШАВзрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУСилы ПВО сбили 20 американских ракет и реактивных снарядов

тверская область

московская область

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), тверская область, московская область, белгородская область, обстрелы всу, безопасность, новости