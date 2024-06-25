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Взрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Взрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУ
Взрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Взрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУ
Украинские боевики в ночь на вторник попытались атаковать Воронежскую область при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T06:32
2024-06-25T09:16
александр гусев
воронежская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
пво
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник попытались атаковать Воронежскую область при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его данным, силы ПВО уничтожили над областью два дрона самолетного типа. Гусев отметил, что по предварительной информации, никто из граждан не пострадал. Последствия на земле уточняются. На месте работают оперативные службы. Режим опасности атаки БПЛА в регионе снят в 6:10 25 июня.В Белгородской области за ночь уничтожены шесть беспилотников. В результате атаки ранены четыре человека, повреждены многоэтажки и частные жилые дома, а также личные автомобили жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областьюАтака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дроновБольше 100 беспилотников сбиты за ночь над регионами России
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РИА Новости Крым
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александр гусев, воронежская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пво, пожар, новости
Взрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУ

Осколки сбитых над Воронежской областью дронов разорвались и привели к пожару - губернатор

06:32 25.06.2024 (обновлено: 09:16 25.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на вторник попытались атаковать Воронежскую область при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его данным, силы ПВО уничтожили над областью два дрона самолетного типа.
"Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно уже ликвидировано", - написал он в Telegram.
Гусев отметил, что по предварительной информации, никто из граждан не пострадал. Последствия на земле уточняются. На месте работают оперативные службы. Режим опасности атаки БПЛА в регионе снят в 6:10 25 июня.
В Белгородской области за ночь уничтожены шесть беспилотников. В результате атаки ранены четыре человека, повреждены многоэтажки и частные жилые дома, а также личные автомобили жителей.
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Александр ГусевВоронежская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПВОПожарНовости
 
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