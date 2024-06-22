https://crimea.ria.ru/20240622/ataka-na-kurskuyu-oblast-sbito-8-raket-vsu-i-36-ukrainskikh-dronov-1138296173.html

Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов

Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в субботу над регионом сбито восемь ракет ВСУ, ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов. РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T20:47

2024-06-22T20:47

2024-06-22T20:48

всу (вооруженные силы украины)

курская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

обстрелы курской области

алексей смирнов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в субботу над регионом сбито восемь ракет ВСУ, ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским моремВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина

https://crimea.ria.ru/20240622/vsu-vypustili-po-donetsku-i-gorlovke-18-natovskikh-snaryadov-1138293089.html

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), курская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы курской области, алексей смирнов, новости