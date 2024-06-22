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Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов
Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов
Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в субботу над регионом сбито восемь ракет ВСУ, ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов. РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T20:47
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всу (вооруженные силы украины)
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в субботу над регионом сбито восемь ракет ВСУ, ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя5 дронов ВСУ сбиты над Брянской и Смоленской областями и Азовским моремВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – погибла женщина
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всу (вооруженные силы украины), курская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, обстрелы курской области, алексей смирнов, новости
Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов

Над Курской областью сбито 8 ракет ВСУ и ликвидировано 36 украинских дронов

20:47 22.06.2024 (обновлено: 20:48 22.06.2024)
 
© Министерство бороны России Зенитные подразделения группировки войск "Центр" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
Зенитные подразделения группировки войск Центр обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
© Министерство бороны России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в субботу над регионом сбито восемь ракет ВСУ, ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов.
"Как сообщалось ранее, в Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах сбито 8 ракет ВСУ. Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов", - написал он в Telegram-канале.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Курская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУОбстрелы Курской областиАлексей СмирновНовости
 
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