https://crimea.ria.ru/20240622/vsu-udarili-po-donetsku-raketami-m26---pogibli-tri-mirnykh-zhitelya-1138291306.html

ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя

ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя - РИА Новости Крым, 22.06.2024

ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя

Три человека погибли и четверо ранены в субботу в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T13:45

2024-06-22T13:45

2024-06-22T13:45

происшествия

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо ранены в субботу в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По данным главы региона, все трое мужчин - сотрудники строительной фирмы - погибли при атаке на Буденовский район, где враг впервые применил ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью. Житель Куйбышевского района получил ранение при подрыве на мине "Лепесток". Еще трое ранены в Никитовском районе Горловки в результате атаки БПЛА-камикадзе.Кроме того, повреждена инфраструктура, микроавтобус, 10 легковых автомобилей на СТО и дорожное покрытие в Донецке."На данный момент противник совершил 16 обстрелов, выпущено 40 боеприпасов, Применялись реактивная артиллерия калибром 122 мм (ракеты словацкого производства JROF-M), 227 мм (HIMARS, ракеты М26, М31, М30А1), ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), БПЛА-камикадзе", - перечислил Пушилин.Ранее в субботу мирный житель погиб в селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ, до этого мирный житель пострадал в белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшиеМашину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУЧетверо мирных жителей ранены и повреждена школа при атаке ВСУ на Донецк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости