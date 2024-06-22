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ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя
ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя - РИА Новости Крым, 22.06.2024
ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя
Три человека погибли и четверо ранены в субботу в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T13:45
2024-06-22T13:45
происшествия
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо ранены в субботу в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По данным главы региона, все трое мужчин - сотрудники строительной фирмы - погибли при атаке на Буденовский район, где враг впервые применил ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью. Житель Куйбышевского района получил ранение при подрыве на мине "Лепесток". Еще трое ранены в Никитовском районе Горловки в результате атаки БПЛА-камикадзе.Кроме того, повреждена инфраструктура, микроавтобус, 10 легковых автомобилей на СТО и дорожное покрытие в Донецке."На данный момент противник совершил 16 обстрелов, выпущено 40 боеприпасов, Применялись реактивная артиллерия калибром 122 мм (ракеты словацкого производства JROF-M), 227 мм (HIMARS, ракеты М26, М31, М30А1), ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), БПЛА-камикадзе", - перечислил Пушилин.Ранее в субботу мирный житель погиб в селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ, до этого мирный житель пострадал в белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали многоквартирный дом в ЛНР – есть пострадавшиеМашину советника главы ДНР атаковал дрон ВСУЧетверо мирных жителей ранены и повреждена школа при атаке ВСУ на Донецк
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РИА Новости Крым
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происшествия, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили по Донецку ракетами М26 - погибли три мирных жителя

Три человека погибли и четверо ранены в результате обстрелов Донецка и Горловки - Пушилин

13:45 22.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Три человека погибли и четверо ранены в субботу в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ. Об этом сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"С четырех часов утра противник наносит массированные удары по Донецку и Горловке. Три человека погибли, еще четверо ранены сегодня в результате вооруженной агрессии Киева", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, все трое мужчин - сотрудники строительной фирмы - погибли при атаке на Буденовский район, где враг впервые применил ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью. Житель Куйбышевского района получил ранение при подрыве на мине "Лепесток". Еще трое ранены в Никитовском районе Горловки в результате атаки БПЛА-камикадзе.
Кроме того, повреждена инфраструктура, микроавтобус, 10 легковых автомобилей на СТО и дорожное покрытие в Донецке.
"На данный момент противник совершил 16 обстрелов, выпущено 40 боеприпасов, Применялись реактивная артиллерия калибром 122 мм (ракеты словацкого производства JROF-M), 227 мм (HIMARS, ракеты М26, М31, М30А1), ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), БПЛА-камикадзе", - перечислил Пушилин.
Ранее в субботу мирный житель погиб в селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ, до этого мирный житель пострадал в белгородском хуторе Климовое при атаке дронов-камикадзе ВСУ.
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ПроисшествияДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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